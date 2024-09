A Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület szertárának avatási ünnepségén Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszédében elmondta, hogy mostanában egyre többször érkezik hasonló programra a községbe.

Navracsics Tibor gratulál Kiss János Tufának az eredményes felújításhoz

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

– A falu gyarapodik, látható ez az orvosi rendelő, a polgármesteri hivatal, az óvoda épületén. Szépen lassan kialakul egy olyan tér, amely a falu központja, ékessége lehet, és ez jól mutatja, hogy az itteni több mint egy tucat civil szervezet tagjai erős közösségek, a falu pedig a térség központja. Vannak olyan egyesületek, akik a saját élethelyzetük helyett az egész falu polgárainak szeretnének védelmet, szolgáltatást nyújtani. Ilyenek a tűzoltók, akik minden tiszteletet megérdemelnek. Ők szabadidejükből nemcsak a saját hobbijukra áldoznak, hanem hozzátesznek a falu értékeihez, hogy Monostorapáti egy békés, biztonságos, erős közösség legyen. Amikor szóba került a szertár felújítása, magától értetődő volt, hogy ami segítséget adhatunk, azt mozgósítjuk. Jellemző a községre, hogy mivel nem volt elég a támogatás, a falu, a polgármester, a képviselő-testület úgy döntött, hogy a másik részét hozzáadják, és munkájukkal egészítik ki, ami a beruházáshoz kell. Így kerek a történet. A polgárok, az önkormányzat és az állam együtt létrehozott valamit, ami nemcsak Monostorpáti, hanem az egész térség értékét emeli – mondta a miniszter.

Takács Péter polgármester arról beszélt, hogy a Dunántúlon mostanában a tűz és a víz vette át az uralmat.

– Megmutatkozott, hogy mit jelent az, ami a tűzoltóegyesület nevében is megtalálható, az önkéntesség. A tagok segítenek a helyi közösségnek, de a körülöttünk élőknek is a káresemények felszámolásában, megelőzésében. Amellett jól kiegészítik más tűzoltóságok állományát. A katasztrófavédelemben az önkéntesek, az önkormányzati és a hivatásos állományok együttműködésével hatalmas eredmények érhetők el. Itt helyben mindig az volt a mérvadó, hogy támogassuk közösségeinket lehetőségeinkhez mérten. Ami itt közösségi munkával elkészül, az a helyi értéket gyarapítja, a lakosságot teszi gazdagabbá. Ezt az irányt tovább kell erősíteni, hiszen láthatjuk, hogy két héten belül a tűz és a víz is megmutatta hatalmas erejét. Olyan időjárás van mögöttünk, amely százéves rekordot döntött meg. Egyre nagyobb szükség lesz az önkéntes közösségekre, az emberi erőforrásra, a hirtelen reagálásra. Néhány évente előfordul, hogy az Eger-patak villámárvizet produkál, a megye pedig az ország harmadik legerdősebb területe, nagy szükség van a tűzoltók munkájára – hangsúlyozta a polgármester, és azt kívánta, hogy kevés munkájuk legyen a lánglovagoknak.