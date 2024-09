A részletekről Végh László polgármester tájékoztatta lapunkat. Mint mondta, a Püspöki Palota kifejezetten fontos része a városnak. Egyrészt az idegenforgalom, a turizmus, a kultúra területén, másrészt évszázados része a történelmünknek.

A most életbe lépett új kastélytörvény érinti a sümegi Püspöki Palotát, így a város önkormányzata kikérte a tulajdonba vételéhez szükséges pályázati anyagot

Fotó: Szijártó János

Padányi Bíró Márton szellemisége a mai napig áthatja a termeit, amelynek megóvása érdekében a város sok anyagi áldozatot hozott eddig is. Maga az épület több más mellett volt már iskola, kollégium. A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram által több mint kétmilliárd forintból újult meg a sümegi Püspöki Palota 2021-ben. Megtörtént a palota külső környezetének megszépítése, a kétszintes épület belső részében pedig átalakítási és restaurálási munkálatok zajlottak. Megújult a fűtés és az elektromos rendszer, a közösségforgalmi vizesblokk, az irodai részleg, sőt, kávézót és ajándékboltot is kialakítottak. A püspöki lakrészben korszerű interaktív kiállítást installáltak, amelynek fő témája Padányi Bíró Márton püspök élete, de a barokk freskófestészet és Franz Anton Maulbertsch bécsi festő munkássága is megismerhető.

Franz Anton Maulbertsch, híres osztrák festő munkássága is megismerhető a Püspöki Palotában

Fotó: Szijártó János

– A Püspöki Palota állandó kiállítása az év kiállítása lett. Voltak itt koncertek, író-olvasó találkozók, gyerekprogramok, konferenciák, családi események, esküvők. Azt szeretnénk, ha a jövőben is az eddigi gyakorlatnak megfelelően, minden lakossági és látogatói igényt kielégítő módon működne a Püspöki Palota, s ennek érdekében együtt tudnánk gondolkodni a kultúra és a városfejlesztés területén. Mivel a kastélytörvény érinti a Püspöki Palotát, ezért önkormányzatunk kikérte a pályázati anyagot az illetékes minisztériumtól. A kiírást, a kapott dokumentumban lévő feltételeket megvizsgáljuk, szakértőkkel egyeztetjük, s ennek függvényében döntünk a továbbiakról – mondta Végh László polgármester lapunknak.

A Püspöki Palota adott helyet a Balaton-felvidéki Borvidék Hegyközség borversenyének

Fotó: Szijártó János

A kastélytörvény célja a kulturális örökség fenntartható fejlesztése és megőrzése, valamint a közösségi hozzáférés biztosítása. A törvény szigorú feltételeket határoz meg a leendő tulajdonos számára, ezek szerint a kastélyparkoknak éves szinten legalább 300 napig ingyenesen látogathatónak kell lenniük, és a közgyűjteményeket is be kell mutatni. Az új tulajdonosai tíz éven belül kötelesek teljes körű felújítást végezni, valamint harmincéves fenntartási és üzemeltetési tervet kidolgozni. Az már az előzetes tájékoztatásokból is kiderült, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium szigorúan ellenőrzi majd, hogy a nyertes pályázók betartják-e a törvényben foglalt előírásokat. Amennyiben ezeket nem teljesítik, a kastélyok tulajdonjoga automatikusan visszaszáll az államra. A sümegi Püspöki Palota mellett jelenleg a bajnai Sándor-Metternich-kastély, a füzérradványi Károlyi-kastély, a nádasdladányi Nádasdy-kastély, a szabadkígyósi Wenckheim-kastély, a tatai Esterházy-kastély, a dégi Festetics-kastély, valamint a majki kamalduli remeteség és a hozzá kapcsolódó Esterházy-kastély átvételére lehet pályázni.