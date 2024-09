Az Ötöslottón több mint hat hónapja nem volt telitalálatos szelvény, és bár ez hosszú idő, nem különleges, hiszen a játék történetében csak a 26. leghosszabb időszak jackpot nélkül. Legutóbb márciusban nyert egy játékos 226 millió forintot a lottón, ezt megelőzően pedig februárban egy szerencsés játékos elvitte minden idők eddigi legnagyobb főnyereményét, a 6,5 milliárd forintot. Az elmúlt 26. hét alatt 650 játékos ért el négytalálatost, az ő nyereményük ebben a félévben átlagosan kétmillió forint volt. Magyarország legismertebb lottójátékának jackpotja 25 évvel ezelőtt lépte át a milliárdos határt.

A több mint féléve halmozódó 5,3 milliárd forintos összegből még akkor is megvalósíthatók a nyertesek álmai, ha többen találják el az öt számot. A Szerencsejáték Zrt. nagynyertes-kérdőíveiből az derült ki, hogy ingatlanvásárlást, vagy legalább lakásfelújítást, utazást és nagyobb értékű tárgyak vásárlását tervezik azok, akik nagy értékű, 300 millió forint feletti nyereménnyel gazdagodtak. Többen gondolkodnak pénzügyi befektetéseken is, amelyhez tudják, hogy érdemes szakember segítségét kérni.

A nagynyertesekre jellemző, hogy eltart pár napig, mire az első sokkból magukhoz térnek, általában csak a szűk családi körrel osztják meg a nagy hírt, hogy nyertek, és átlagosan két hét is eltelik, mire jelentkeznek a nyereményért. A legtöbben azzal számolnak, hogy a mindennapokban is alig felfogható mértékű nyeremény nem fogja megváltoztatni az életüket, ezért némi szabadság után visszatérnének a munkahelyükre.

Aki most eltalálja az öt számot, az 5,3 milliárd forintot vihet haza

A tapasztalatok szerint 3 milliárd forint megnyerhető összegnél nemcsak a rutinos, visszatérő játékosok vásárolnak akár több szelvényt is, hanem a ritkábban lottózók is beszállhatnak a játékba. Amennyiben a szombati sorsoláson lesz telitalálat, akkor a helyesen tippelő szerencsésnek 90 nap áll rendelkezésére, hogy jelentkezzen nyereményéért, mégpedig az úgynevezett nagynyertes-vonalon. A nyeremény kifizetésének alapfeltétele, hogy a nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben csak banki átutalással történhet.