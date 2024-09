2, 52, 81, 86, 89 - ezeket a számokat kellett volna beikszelni ahhoz, hogy valaki elvigye az 5,3 milliárd forint értékű főnyereményt. Sokan péntek 13-án tértek be a lottózókba, bízva abban, hogy egy ilyen napon nagyobb eséllyel lehet nyerni. A statisztikák is azt mutatják, hogy a játékosok 52 százaléka szerencsebefolyásoló erőt tulajdonít péntek 13-ának, és 21 százalékuk úgy gondolja, hogy ilyenkor nagyobb a szerencséjük. Ezeken a napokon a megkérdezettek körében a legnépszerűbb játék az ötös lottó, ez a kedvenc a maga 47 százalékával. Sajnos a szombati húzást követően sem volt telitalálatos szelvény, ám így is akadtak bőven olyan játékosok, akik szerencsésnek érezhették magukat, hisz 12-en milliomossá váltak, miután négy számot helyesen ikszeltek a szelvényen. 28 sorsolás óta nincs telitalálat az ötös lottón, jövő héten már 5,5 milliárd forint lesz a tét. Nem szabad tehát feladni, bízni kell abban, hogy jövő héten jó helyre sikerül behúzni azokat a bizonyos X-eket és akkor minden idők harmadik legnagyobb főnyereményét sikerülne hazavinni. A nyeremény halmozódására egyébként 52 hét áll rendelkezésre, ezután a főnyeremény nem növekszik tovább. Ha az utolsó sorsoláson sincs telitalálatos szelvény, akkor a főnyereményt a részvételi szabályzat alapján a többi nyertes között osztják fel, de erre a játék 67 éves története során még egyszer sem volt példa.