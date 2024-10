Fotó: Varga Pincészet

Fotó: Fanni Kovacs

A Varga Pincészet a változások és kihívások ellenére úgy értékel, hogy az idei évjárat az átlagosnál jobbnak mondható, mennyiségi szempontból nagyok lehetnek a területenkénti eltérések – bár ez a éppen a balatoni borrégióra nem volt jellemző idén.

Márton-napra már érettebb lehet az új bor

Régen ismert volt a mondás, hogy Márton az újbor bírája, azaz neve napján, november 11-én koccintottak először az újborral. A friss, reduktív borok a korábbi szürettel most már akár ennél hamarabb is a poharakba kerülhetnek, főként a rozék és az Irsai Olivér.

Járjunk még egy kicsit képzeletben a térség szőlőiben, borászataiban és vendéglátóhelyein a nem túl távoli jövőben Baloghné Király Mónika gondolataival.

Szőlő Balatonfüred közelében

Fotó: Keszey Ágnes

– A mi borvidékünk az olaszrizling hazája, így a hegyközségben is ez a legnagyobb területen termesztett fajta. Nagy mennyiségben van jelen a kékfrankos, melyből zömében rozét készítenek. de jellemző az Irsai Olivér és muskotály is. Egyre jelentősebb a Sauvignon Blanc is, ami egy új fogyasztási hullámot is fog eredményezni, mert az emberek szeretnek mindig újat kóstolni. Azt is előrevetítjük, hogy a vörösboroknak nagyobb lesz a jelentőségük. Most ezt tapasztaljuk, hogy ezek fogyasztása visszaesett, de a Balaton környékén jelen lehetnek a könnyedebb vörösborok is. Persze pincészetek nem fognak lemondani a prémium kategóriájú, akár hordóban érlelt fehér- és vörösborról. Az is fontos feladat, hogy felhívjuk a figyelmet a magyar borokra. Az utóbbi időben a trendek inkább az égetett szeszek, a long drinkek és a koktélok, ízesített sörök fogyasztását jelentették, ezen változtatni szeretne a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa is. A fiatal felnőtteknek rá kell irányítani a figyelmét a kulturált borfogyasztásra. Főleg egy ilyen gyönyörű borvidéken, mint ahol élünk.

