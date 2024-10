A meghatározó állami tulajdonban lévő társaság hajóin az idén 2,2 millióan utaztak, személyhajói 857 ezer utast szállítottak, 19 százalékkal többet az előző évi rekordnál. A Szántód-Tihany között egész évben közlekedő kompokon, eddig 1,38 millióan utaztak, ami 27 ezerrel több, mint tavaly ilyenkor. Az év végéig várhatóan a 2023. évi 1,4 milliós rekord is megdőlhet. A kompok 30 percenként közlekednek az őszi szünetben a két part között - áll a közleményben. A hajózási szezon kiemelkedő eredménye részben a települések között közlekedő menetrendi hajóknak köszönhető. A legkedveltebb járatok 2024-ben is a Fonyód-Badacsony, valamint a Siófok-Balatonfüred-Tihany útvonalak voltak, amelyeken az új, nagy népszerűségnek örvendő katamaránok is közlekedtek.

Balaton: rekordszezont zártak

Forrás: Illusztráció/Pixabay

A szezonértékelő összefoglaló rámutat, hogy a sikerekhez hozzájárultak a társaság séta- és nosztalgiahajói is, amelyekre összesen 195 ezer utas váltott jegyet, 50 ezerrel többen, mint tavaly. A legnépszerűbb sétahajós indulópont Balatonfüred, Keszthely, Siófok, Balatonlelle és Balatonalmádi. A bulihajókra Balatonbogláron és Révfülöpön, Siófokon, valamint Fonyódon és Badacsonyban szálltak fel a legtöbben, míg a gyerekhajók Keszthelyen, Balatonmáriafürdőn és Balatonlellén vonzották a legtöbb utast.

Nő a Balaton környéki aktív turisták száma

A programhajókra összesen 29 ezren váltottak jegyet, a rendezvényhajókon pedig 14 ezer fő utazott idén. A BAHART hajói idén a tavalyinál 6 százalékkal több, mintegy 175 ezer kerékpárt szállítottak, ami jól mutatja, hogy nő a Balaton környéki aktív turisták száma - fogalmaz a közlemény. Kitér arra is, hogy a balatoni hajózásban is egyre inkább teret hódít az online és automata jegyértékesítés. Idén a tavalyinál 25 százalékkal többen, 86 ezren vásároltak ezen a módon jegyet. Beszámoltak arról is, hogy a tavalyi sikeres kezdeményezés után az október 26-án kezdődő őszi szünet alatt Siófok, Balatonfüred és Keszthely kikötőiben minden nap sétahajózásra várják az utasokat, míg hétvégente és az ünnepnapokon menetrendi hajók indulnak Fonyód-Badacsony, illetve Siófok-Balatonfüred-Tihany között. Október 26-án Halloween gyerekhajó indul Siófokról és Balatonfüredről, míg november 9-én a XXII. Gardália Napok alkalmából indítanak sétahajó-járatot Tihanyból. A közlemény kiemeli, a Balaton négyévszakos kínálatához az előszezoni, valamint a késő őszi járatokkal a BAHART és a balatoni hajózás jelentős mértékben hozzájárul.