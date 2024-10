Amint azt Böröndy Tamás irodavezetőtől megtudtuk, a Magyar Turisztikai Ügynökség által a Tourinform irodák korszerűsítésének elősegítése céljából kiírt program támogatásaiból valósul meg az infrastrukturális fejlesztés, felújítás és eszközbeszerzés.

Böröndy Tamás és Kovácsné Horváth Ágnes munkatárs az új iroda látványtervével. A felújítás hamarosan kezdődik

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Forrás: Napló

Több mint 33 millió forintba kerül a felújítás

A helyi Tourinform iroda fenntartója a Tapolca Kft. a sikeres pályázata eredményeként több mint 33 millió forint támogatást nyert el. Ennek köszönhetően a 2025-ben fennállása harmincadik évfordulóját ünneplő iroda teljesen megújul.

– A fejlesztésnek köszönhetően Tapolca Tourinform irodája a modern kor elvárásainak megfelelő turisztikai információs központtá válik, amely korszerű környezetben, folyamatosan megújuló, magas minőségű szolgáltatásokkal, új arculattal várhatja a turistákat, igazán maradandó vendégélményt kínálva számukra. A felújítási munkálatok télen megkezdődnek, így a Tapolcára érkező hazai és nemzetközi turistákat a 2025-ös nyári szezontól a megújult iroda már kibővült szolgáltatásokkal, nyomtatási, fénymásolási lehetőséggel, csomagmegőrzővel, telefontöltési lehetőséggel, gyereksarokkal, kibővített helyi termékkínálattal, borhűtővel is várja – mondta a vezető.

Hajójegyeket is vásárolhatunk majd

Hozzátette, hogy egy másik pályázati támogatásnak köszönhetően a Bahart Zrt. jegyértékesítő automatája is helyet kap az új irodában, így már helyben is tudnak jegyeket vásárolni a vendégek a társaság hajójárataira. A korszerű fogadóhely előnyeit természetesen a helyi és térségi lakosok is jól ki tudják használni majd.