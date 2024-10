A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. szeptemberben Tihanynál tízezer darab menyhalat telepített a Balatonba, de ezt még az előző haltelepítés időszakában.

A telepítésről videós tudósítás is készült, amelyet itt lehet megtekinteni

A következő hetekben is folytatódik a haltelepítés

Fotó: Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Az őszi haltelepítés ugyanis néhány nap múlva, szeptember végén kezdődött meg az irmapusztai tógazdaság lehalászásával. Innen háromnyaras pontyokat vittek elsősorban a keleti medencébe és a középső medence déli partjára. Siófok, Balatonlelle, Zamárdi, Balatonfenyves, Fonyód, Balatonszemes partjainál egyes településeken többször is telepítettek, és Keszthelyt is többször útba ejtették, ahol a ponty mellett süllőt, valamint egy- és kétnyaras csukát is a Balatonba engedtek.

Több helyszínen zajlik a haltelepítés, több halfajjal

"Gyönyörű compókat, balinokat és fogható méretű pontyokat szállítottunk több helyszínre, melyeket kollégáink segítségével telepítettünk be a Balatonba" - adott hírt a halgazdálkodási cég az október második hetében megtörtént telepítésekről.

A haltelepítések helyszínei és időpontjai mindenki számára nyilvánosak, csakúgy, mint a haltelepítési adatok és a horgászegyesületek képviselői jelen is lehetnek, amikor a halakat a Balatonba engedik a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. munkatársai.

Térségünkben Alsóörsön, a Nyárfás Horgásztanyán 10.165 kilogrammnyi halat, Balatonfüreden, a Kékszalag Port kikötőben 11-052 kilogramm fogható méretű pontyot, Tihanyban, a HUN-REN BLKI kikötőben 3670 kilogrammnyi pontyot, a badacsonyi kikötőben 5388 kilogramm háromnyaras pontyot és 50 kilogramm egynyaras süllőt engedtek le a halszállító autóról. Balatonfűzfőre, a helyi horgászegyesület kikötőjébe pedig a pótkocsis kamion 11-663 kilónyi pontyot szállított. Október közepén Csopakon, az Apáca strand nyugati felén 4369 kiló pontyot tudtak biztonságosan leengedi, majd Balatonfüreden, a Kékszalag Port kikötőben 2185 kiló halat csúszdáztattak a vízbe.

A Balatoni Halgazdálkodási Zrt. idén összesen 204.903 kilogramot teljesített a 300.000 kilogrammos éves telepítési kötelezettségéből. A teljes mennyiséget várhatóan december közepéig fogják a Balatonba juttatni. Az elkövetkező időszakban a pontyok mellett egynyaras süllőket is engednek majd a vízbe.

Forrás: balatonihal.hu

Egy tavalyi videóból sok érdekességet meg lehet tudni a halak neveléséről és telepítéséről: