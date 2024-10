Átalakulhat a fővárosi lakáspiac

A rövid távú lakáskiadás, vagyis az Airbnb szabályozásának már nem biztos, hogy minden érintett örülni fog. Ennek kapcsán a részleteket ismertetve Nagy Márton elmondta, hogy vidéken nem kell beavatkozni, azaz a fővároson kívül nem lesz Airbnb-szabályozás, Budapesten ugyanakkor várhatóan moratórium lép majd életbe, azaz nem fognak új engedélyeket kiadni. A már engedéllyel rendelkező tulajdonosok viszont adóemelésre számíthatnak.

Budapesten az Airbnb kapcsán moratóriumban és adóemelésben gondolkodunk. Az biztos, hogy nem növekedhet tovább az Airbnb-piac– mondta a tárcavezető.

Szigorodik Budapesten az Airbnb-szabályozás, új engedélyeket pedig nem fognak kiadni. Ez hosszú távon mérsékelheti az elszabadult fővárosi bérleti díjakat is. Fotó: Fehér Zsófia / Pexels (illusztráció)

Az adóemelés hatására sokan felhagyhatnak majd a rövid távú lakáskiadással, azaz az Airbnb-vel. Ez mérsékelheti valamelyest a fővárosban igencsak elszálló lakásbérleti díjakat, aminek nyilván a lakástulajdonosok kevésbé, míg a bérlők annál jobban örülnek.



Egyértelmű megkülönböztetést kap a szervízdíj és a borravaló

A készpénzmentes borravaló lehetőségének megteremtése a vendéglátóhelyek számára azt jelenti, hogy a jatt valahogyan elszámolhatóvá válik majd kártyás fizetés esetén is, így az el is juthat a felszolgálókhoz, mert az üzemeltető nem fogja tudni lenyelni az összeget. Ezt a lehetőséget minden banknak biztosítania kell majd! Ehhez szorosan kapcsolódik a szervízdíj, amit 12 százalékban maximalizálna a testület. Nagy Márton leszögezte:

- A 12 százalékos szervízdíj fölött adhat még borravalót a vendég, miután a szervízdíj a vállalkozónak megy, a borravaló azonban a felszolgálónak. A kettőt ugyanakkor teljesen el kell különíteni.

A turisztikai akcióterv hosszú idő után végre rendezni fogja a szervizdíj, valamint a borravaló kérdését: jól elkülöníthető lesz egymástól a két tétel. Fotó: Pixabay / Pexels

Béren kívüli juttatás lesz az állatkerti belépő és jön a digitális SZÉP-kártya

Jó hír a gyermeket nevelőknek, hogy béren kívüli juttatásként állatkerti belépőt is kaphatnak majd. Ez adómentes lesz és az szja-törvény módosításával válik lehetővé. Egy, már működő béren kívüli juttatás is modernebbé válik: felzárkózik a bankkártyákhoz és digitalizálva lesz a SZÉP-kártya is, így már ezt a plasztikkártyát sem kell majd senkinek magánál tartania, mert ez is ott lehet a mobiltelefonokon - ahogy az összes többi kártya.