Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hivatalában fogadta Katerina Shearert, a Booking.com Közép- és Kelet-Európai régió kormányzati kapcsolatokért felelős vezetőjét. Az egyeztetésen áttekintették a hazai szálláshelyfoglalás és turizmus aktuális helyzetét – jelentette be pénteken a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Fotó: MTI/Balogh Zoltán



A közlemény szerint „megállapításra került, hogy a magyar turizmus teljesítménye rendületlenül erősödik: az év első nyolc hónapjában 5,5 százalékkal emelkedett a vendégéjszakák száma, így 2024-ben is rekord évet zárhat az ágazat”.

Leszögezték, hogy a turizmus dinamikus növekedésének fenntartása közös érdek – tette hozzá az NGM.

A felek egyetértettek abban is, hogy az online megoldásokat a turisták egyre inkább előnyben részesítik, hiszen ezek gyors, kényelmes és átlátható ügyintézést biztosítanak, valamint lehetőséget nyújtanak a különböző szálláshelyek összehasonlítására.

A Booking.com az egyik legnagyobb online szállásközvetítő platform, amely hazánkban is meghatározó piaci szereplő, jelenleg több mint 22 ezer magyarországi szolgáltatót jelenít meg a felületén, melyből mintegy 6800 budapesti szálláshely.

Bár az online szállásközvetítők transzparensebbé teszik a piacot, a közelmúltban számos probléma és problémás terület is felmerült a Booking.com működésével kapcsolatban a szálláshelyek, a fogyasztók és a hatóságok részéről egyaránt. A nehézségek közé tartozott többek között a korlátozottan elérhető, valójában nem megfelelő ügyfélszolgálat, a félrevezető marketingkampányok, illetve a szigorú lemondási feltételek és árgaranciák, melyek jelentős terhet rónak a szálláshely szolgáltatókra.

Emellett jelentős nehézséget jelentett a kifizetések elmaradása 2023 nyarán, amely a hazai szálláshelyek meghatározó részét érintette, emlékeztetett az NGM.

Kiemelték: a kormány elkötelezett amellett, hogy a magyar családok nyugodtan, problémamentesen tölthessék el pihenésüket, és a szálláshely-szolgáltatók számára is biztosítani kívánja a jogi kiszámíthatóságot az online platformokkal szemben.

Nagy Márton, mint turisztikáért és fogyasztóvédelemért is felelős miniszter kiemelten kérte a Booking.com képviselőit, hogy fokozottan ügyeljenek a fogyasztók, továbbá a partner szálláshelyek transzparens, teljes körű tájékoztatására, és maradéktalanul tartsák be a jogszabályi előírásokat, a fogyasztóvédelmi kötelezettségeiket.