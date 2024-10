–- Az Egységben Tapolczáért Egyesület – eltávolodva a belpolitikától – a város közéletét helyezte fókuszba, azonban Navracsics Tibor miniszter, országgyűlési képviselővel szakmai kapcsolatot ápolunk, tájékoztatjuk minden olyan városi feladatról, amelyben véleményünk szerint szerepet vállalhatna. Az elmúlt ciklusban igyekeztünk olyan beruházásokat végezni, amelyek a mindennapi életre pozitív hatással vannak. Óriási csalódás azonban, hogy bár az autóbusz-pályaudvar környékét átépítettük, a város teljesítette azon feladatokat, amelyeket az ehhez kapcsolódó pályázatban vállalt, az eltelt három év alatt azonban nem újult meg az épület, és a várakozó utasok feje fölött még mindig nincs tető – nehezményezte a hiányosságot a városvezető.

A civil csoportok összefogása ugyancsak említést érdemelt, például a temető rendszeres takarítása során. A polgármester méltányolta a társadalmi felelősségvállalást, együvé tartozást, amely az elmúlt időszakban a városban testet öltött. Példaértékűnek nevezte és köszönetét fejezte ki érte. – Amikor kell, mindenki egy emberként mozdul. Amikor épített, kulturális értékeinkről van szó, egy emberként melléállnak a helyiek. Azok az emberek jelentik Tapolcát, akik tevőlegesen is részt vesznek a város mindennapjaiban, és a város jövőjét is együtt tervezik. Remélem, hogy termékeny öt év áll előttünk. Olyan, amely védelmet biztosít a városnak, segítséget nyújt az itt élőknek, és megvalósulnak az álmaink. Megépül az új katolikus óvoda, a bevásárlóközpont, új, sok, jó adófizető él majd a városban, jól megy a cégeknek, vendéglátóknak, kétkezi munkásnak egyaránt. Egészséges, boldog embereket szeretnék látni a városban, megpróbálunk a magunk szintjén ezért mindent elkövetni a következő öt évben is – zárta beszámolóját Dobó Zoltán.