A 25 évvel ezelőtti emlékezetes badacsonylábdihegyi vasúti baleset után a mai naptól a tapolcai állomáson tekinthető meg a vasutasok szerinti valóságos MÁV Seuso-kincs, az M61,004 pályaszámú Nohab mozdony géptérajtaja az eredeti táblákkal.

Németh Zoltán ajándéka a vasútbarátok számára valóságos Seuso-kincs

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Forrás: Napló

A vasutasok szerint valóságos Seuso-kincs az ajtó

Az avatási ünnepségen Gelencsér László állomásfőnök köszöntötte a jelenlevőket. Amint elmondta, Kocsor Szabolcs vasútbarát álmodta meg és készítette el 2021-ben a kis múzeumot a váróterem mellett. A kiállítási anyag értékes darabbal gazdagodott most.

Kocsor Szabolcs arról beszélt, hogy Németh Zoltán vasútbarátnak köszönhető a kincs, amely nemcsak a vasútbarátok tömkelegét, hanem Tapolca városát is érinti.

– Egy Szent Grál, a vasút Seuso-kincse ez, amelyet negyed évszázada nem látott senki, mi vagyunk most az elsők – mondta Szabolcs. Németh Zoltán köszöntőjében elárulta, hogy a svéd Nohab mozdony 25 éve sérült meg. – A csodával határos, hogy ez az ajtó még megvan, amikor megtaláltam, nem voltak rajta a táblák, de azokat is sikerült felkutatnom, így visszakerültek rá. A sérült mozdony eleje, a torzó látható itt, a tapolcai állomáson, ez az ajtó a mozdony közepén, a géptéren helyezkedett el. Örülök, hogy a 25 éves évforduló alkalmából újra látható a mozdonynak ez a darabja is, nem lenne jobb helyen másutt, mint itt, a torzó közelében – mondta Németh Zoltán. Az örvényesi vasútbarát ma is őrzi azokat a fényképeket, amelyek a balesetről és a mozdonyról készültek.

A géptér ajtaján látható Tapolca felirat annak köszönhető, hogy a mozdonyt Tapolca névre keresztelték, nagy valószínűséggel ez volt az első és az utolsó dízelmozdony, amely nevet kapott. Az állomáson az akkori polgármester, Ács János jelenlétében szentelte fel a mozdonyt Csere Sándor plébános, nem sokkal a baleset előtt. Ács János akkor azt mondta, hogy ez a mozdony Tapolcát nem hagyja el sosem.