Az Ajkai Polgári Szalon vendége Tóth Péter volt. Az est házigazdája, Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszélgetett a Lipóti Pékség tulajdonosával a siker titkáról a Hotel Kristályban.

Navracsics Tibor Tóth Péterrel beszélgetett a Polgári Szalonban a siker titkáról

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Forrás: Napló

A siker egyik titka a folyamatos fejlesztés és az optimizmus

A beszélgetésen kiderült, hogy a cégcsoport családi vállalkozásként működik évtizedek óta.

- Mi, magyarok általában pesszimisták vagyunk, nem szeretünk vállalkozni, és bár sok vállalkozás van hazánkban, azok jelentős része passzív. Emellett a kudarctól elveszítjük a kedvünket, miközben a Lipóti Pékség az elmúlt 35 évnek a legtisztábban magyar sikertörténete. Nem hallani róluk semmi negatív hírt, de vajon mi a titok e mögött? – tette fel a kérdést Navracsics Tibor.

A cégtulajdonos leszögezte, hogy sokat tettek azért, hogy ez így legyen, de a sikerrel nem fér össze a pesszimizmus.

- Az ebbe az iparágba nem fér bele. Elhivatottságra, tudatosságra van szükség. Mindenki másban tud erős lenni, de a legfontosabb a pontos tervezés. Ha megtaláljuk azt az utat az életben, amely legközelebb áll a szívünkhöz, akkor azt sikerre lehet vinni. 1989-ben eleve a pékségbe születtem, olyan családba, ahol mi a testvéreimmel és szüleimmel együtt vittük az iskola felé a kenyeret is. Láttuk a kenyérkészítés és -szállítás folyamatait, számunkra természetes volt, hogy a családunk kereskedik. A testvéreimmel együtt mindannyian sportoltunk, magam is élsportolói karriert futottam be fiatal felnőtt koromra, de aztán a munkát választottuk. Csakhogy a sportban addigra megtanultuk azt a szemléletet, hogy felálljunk a kudarcból. Édesapánk munkáját, elhivatottságát látva, ismerve, megélve szerencsésnek érzem magam – mondta Tóth Péter.

Hozzátette, hogy véleménye szerint a legfontosabb, hogy az egész egy hivatás. - Pontosan meghatározott célokat tűztünk ki mindig, beleértve a fejlesztéseket és a generációváltást is. Édesapánk hentes volt, de a szélesebb kínálat miatt lassan vegyesbolttal egészült ki az üzlet, majd pékáruban is gondolkodott. Svédországba utazott emiatt kemencékért, amelyeket azonban itthon éveken át nem tudott üzembe helyezni a megfelelő áramkapacitás hiánya miatt. Azt tudták, hogy megvalósul a terv, csak meg kellett oldani. Azóta is a mai napig mindig felmerül valami, amit meg kell oldani. De nincs olyan, hogy nem, csak az a kérdés, hogy hogyan. 1992-től a 2000-es évek elejéig 30-40 fős üzemünk volt Lipóton, a környékbeli 40-50 boltba szállított a család pékárut a munkatársakkal. A multik megérkezése után átalakultak a falusi üzletek, 2004-2006 között a mintaboltok nyitásának ötlete fogalmazódott meg édesapánk fejében. Nyugaton ez már akkor nem volt ismeretlen. Koncepciót váltott, mert tudta, hogy ez a jövő. Két üzletet nyitott Mosonmagyaróváron, hármat Győrben, azokkal megalapozta az ötven munkavállaló megélhetését és stabil piacot teremtett az üzemnek. Ez felnyitotta a szemét, mára közel négyszáz boltos a vállalkozás. Egy franchise-lánc lett, amely év végére eléri ezt a számot, havonta négy-öt boltot nyitunk. 2008-ban a lipóti üzem mellé megvásároltuk a tatabányai kenyérgyárat, amely már egyértelműen azt a célt szolgálta, hogy arról a telephelyről Budapestet ellássuk. Akkor a fővárosban már jelen voltunk néhány bolttal és egyértelműen látszott, hogy az egy jó irány - sorolta az állomásokat a cégtulajdonos.