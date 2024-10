A turizmus magas-bakonyi szolgáltatóinak többségénél a tavalyihoz hasonló volt a forgalom idén. Néhányan érzékelték csak, hogy a múlt évben a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projektév egy kicsit többet hozott a konyhára. A Bakony továbbra is vonzó, ráadásul nemcsak a nyár számít idegenforgalmi szezonnak, az belenyúlik az őszbe az erdők szépsége miatt. A vendégházak, a szállók, az éttermek, az eldugott helyeken lévők is kedveltek és idén többen érkeztek csoportosan vagy baráti társaságok tagjaként.

Turisták a Bakony rejtett, eldugott helyeire is érkeznek, különleges körülményeket találhatnak a pihenéshez, a rendezvényeikhez. Képünk a Szépalma Hotelben készült

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Néhány étterem érzékelte a vendégkör átrendeződését is: az idősebbek és a fiatalabbak jellemzően az olcsó termékeket keresték náluk és ők lettek többen, míg van egy olyan réteg, amelynek nem számít az ár, de ez a szűkebb.

Dévényi Zsolt cseszneki vendégházába nyáron jellemzően baráti társaságok érkeztek

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Vendégházak – a csoportok pár éjszakára szállnak meg

Dévényi Zsolt családja a cseszneki vendégházaik közül most csak a nagyobbat működteti. Tavasztól őszig szoktak vendégeik lenni, az idei nyarat közepesen erősnek tartják. Két éve nyitották meg a nagyobb épületüket, akkor kicsit többen szálltak meg abban, mint a mostani évben. Tavalyhoz képest viszont nőtt a forgalom. Sok náluk a visszatérő vendég, de az EKF hatását nem érzékelték. Már jellemzően nem egy-egy család érkezik hozzájuk, hanem több együtt vagy még inkább baráti társaságok. Így Dévényiéknek is előnyösebb és a turistáknak is jobban megéri, ugyanis húszan férnek el a vendégházban, amit csak egyben adnak ki, hogy idegen családok abban semmiképp se zavarják egymást. Általában két-három, legfeljebb öt éjszakát töltenek náluk a vendégek, ennyi időt szeretnének együtt tölteni a csoportok tagjai, és túráznak az erdőkben, innen járják be a környék látnivalóit, elmennek Zircre, Pannonhalmára, fürdeni pedig Pápára és a Balatonhoz. Csak belföldről érkeztek vendégek a cseszneki vendégházba, de nemcsak távolabbról, például az Alföldről, hogy hegyet lássanak, megmászhassanak, hanem például Győrből is.

A Szépalma Hotel étterméből lovak kifutóit és a Kőris tetejét, a Bakony legmagasabb pontját is látni lehet

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Turisták külföldről is érkeztek a Kőris lábához

A Szépalma Hotel ügyvezetője, Szent-Iványi Nóra lapunknak elmondta, hogy idén nyáron az előző évekhez hasonló volt a forgalmuk. A meleg hónapokban leginkább csoportok érkeznek hozzájuk egy-egy hétre, idén a korábbiaknál sokkal magasabb arányban külföldről is jöttek vendégek. Azért jönnek ide egyszerre többen együtt, mert itt tartják meg közös rendezvényeiket, ezekhez megfelelő tereket, felszereltséget találnak, emellett innen csillagtúráznak, és a Balatonra mindenképp elmennek, a külföldiek egy napra a fővárosba is.