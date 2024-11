A Bakony Expó minden nehézség ellenére is életképes. Ezt mutatja, hogy nemcsak a város és környékének szívügye, de országszerte is széles körben ismertté, kedveltté és elismertté vált. Ez kitűnik abból is, hogy a kiállítók és a látogatók száma évről évre emelkedik. Az expó nem csupán egy tájegységi kiállítás, vásár, hanem a sokszínű kísérőprogramban minden látogatónak kellemes időtöltést is jelent. A hagyományoknak megfelelően a Bakony Expó ebben az évben is egy konkrét téma köré épült fel. Ez a téma az idén a legeltetett állattartás és a pásztorélet.

Porga Gyula: Ha november eleje és Veszprém, akkor Bakony Expó

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Porga Gyula, Veszprém polgármestere megnyitójában úgy fogalmazott, ha november eleje és Veszprém, akkor Bakony Expó. Ez annak köszönhető, hogy 11 évvel ezelőtt egy olyan szövetségest sikerült találniuk, mint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, amely az ötletadója volt a programsorozatnak. Az elmúlt tíz év sikerének az egyik kulcsa az, hogy az alapküldetése a Bakony Expónak nem változott: azért hozták létre, hogy egy találkozási hely legyen. Egy olyan fórum és piac, ahol a termelő és a fogyasztó közvetlenül tud találkozni. Szerinte a siker másik kulcsa az, hogy a találkozások mellett egy igazi családi programmá is kinőtte magát az expó.

Bakony Expó: 160 kiállító érkezett Veszprémbe

Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke hangsúlyozta, 160 kiállító érkezett Veszprémbe, hogy bemutassa portékáját. Úgy vélekedett, hogy a seregszemlére számítanak az érdeklődők, a hagyományokra és a kultúrára kíváncsiak az emberek. Ez egy remek hely és remek lehetőség a találkozásra. Sőt, fontos rendezvénye az agráriumnak, emelte ki. Szerinte a kézművesmesterek által készített különleges dolgokat meg kell ismernünk, meg kell fognunk, kóstolnunk. Hangsúlyozta: a nézelődőkből lesz a vevő. A Bakony Expón pedig sok ezer-, tízezerszámra van nézelődő.

Simon Attila, a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke kijelentette, akinek már volt lehetősége végigsétálni a standokon, az láthatja azt a gazdagságot, amelyet ez a régió képes megeleveníteni. Abbéli örömének is hangot adott, hogy az elkülönülés és elszeparálódás mellett az együttműködés és a közös gondolkodás jelenik meg a Bakony Expón.