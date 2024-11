Részvényalapok: kockázatos, de jövedelmező befektetések

A részvényalapok iránti érdeklődés is jelentős növekedést mutat, amit a 2024-es 35%-os vagyonbővülés is igazol. Ez a befektetési forma ugyan magasabb kockázattal jár, ám nagyobb hozamot is ígér azoknak, akik hajlandók hosszabb távra elköteleződni. Az S&P 500 index például új történelmi csúcsokat ért el, ami a részvénypiac fellendülését jelzi, és újabb befektetőket vonz.

Ingatlanbefektetések: hosszú távú értékállóság és bérleti jövedelem

Az ingatlanpiac is stabil alternatívát kínál azok számára, akik hosszú távon szeretnének biztos hozamot elérni. A lakóingatlanok és jól elhelyezkedő üzleti célú ingatlanok kiemelkedő megtérülést biztosítanak, különösen, ha bérbeadás révén folyamatos jövedelemhez is juthatnak a befektetők. A pandémia utáni ingatlanpiaci fellendülés miatt az ingatlanbefektetések ismét népszerű választássá váltak.

A 2024-es év befektetési trendjei között a stabilitás, az inflációkövetés és a hosszú távú növekedés a közös vonás. Az állampapírok és a részvényalapok népszerűsége mellett a NYESZ és a Babakötvény kiemelkedő szerepet kapnak a nyugdíjra vagy gyermekek jövőjére gondolók körében. A különféle lehetőségek egyéni célok szerint választhatók, de minden esetben ajánlott alaposan megvizsgálni a kockázatokat és lehetőségeket – hiszen a hosszú távú befektetések komoly eredményekhez vezethetnek a jövőben.