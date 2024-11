Az egyesület évzáró ünnepsége fényét emelte a kitüntetések átadása.

Az egyesület tagjai közül hárman kaptak elismerést idén

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Évzáró és elismerések az egyesület tagjainak

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő az évzáró ünnepi gondolatait megosztva a résztvevőkkel elmondta, hogy hazánkon belül olyan területi különbségek állnak fenn, amelyek eredményeként a főváros és az utána következő legfejlettebb régió között is több mint kétszeres a fejlettségi különbség. – Akik itt élünk, mondhatjuk, hogy bár az ország többi részén élők irigykedhetnek ránk, de mi tudjuk, hogy a hétköznapok tudnak nagyon keserűek is lenni. A vidéki Magyarország egyik legsikeresebb kezdeményezése, amit az egyesület az eltelt 16 év alatt végzett. Munkájuk és eredményeik bizonyítják, hogy az itt élők maguk is pontosan meg tudják határozni, hogy mi az, ami nekik kell ahhoz, hogy minőségi életet éljenek és kínáljanak az idelátogatóknak és azoknak, akik vásárolnak a terményeikből – mondta a miniszter.

Rédei Zsolt, az egyesület elnöke ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy meg kell tanulni együtt élni azokkal a feltételekkel, amiket ez a vidék nyújt az itt élőknek.

– 2008-ban alakult az egyesület azzal a céllal, hogy a vidéket még élhetőbbé tegyük, és fejlesztési forrásokat vehessünk igénybe. A 16 éve megfogalmazott vidékfejlesztési stratégiánkat ma is aktualizáljuk. Ennek vannak már kézzelfogható eredményei, fejlesztési programok valósultak meg. Most mérföldkőhöz érkeztünk azzal, hogy az aktuális fejlesztési lehetőségekre hamarosan pályázni lehet. Az egyesület saját programokat is megvalósít, például a fiatalok lakhatásának elősegítése érdekében. Az egyesület tagsága sokféle tevékenységet végez, kézművesek, élelmiszer-előállítók, szálláshely-szolgáltatók, akik a fiataloknak be is mutatják tevékenységüket. Az idei év fordulópont, hiszen tízéves a védjegyrendszerünk, az Éltető Balaton-felvidék – A Vidék Minősége védjegy, amelyet most leporoltunk. Megfogalmazódott bennünk, hogy szélesítjük a határt. A több mint száz védjegyest számláló védjegyrendszert kibővítjük, akár a Balaton túlsó partjára is kiterjeszthetjük – mondta Rédei Zsolt. Elhangzott továbbá, hogy az elmúlt években több mint kétmilliárd forint fejlesztési forráshoz jutott a térség az egyesület munkájának köszönhetően.