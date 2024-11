Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. rendezvényén a horgászszervezetek képviselői előtt köszöntőjében arról beszélt, hogy az egyik legérzékenyebb politikai téma ma Magyarországon a Balaton kérdése.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Forrás: Napló

A horgász, a helyi lakos és a nyaralós is a tó érdekeit nézi

– Nem egyszerű és vitákkal szegélyezett az út, de egyetérthetünk abban, hogy a tó mindenkinek fontos, ha más szempontból is. Ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni a következő nemzedékeknek, a néha egymással szemben álló érdekeket kell közös nevezőre terelni. Az a tény lehet ez, hogy a Balatonnak egyszerre kell egy olyan élhető környezetnek lennie, amely a mindennapi életre is alkalmas, amely vonzó marad azoknak, akik itt élnek egész évben, de vonzó kell hogy legyen azoknak is, akik nem itt élnek, de pihenni jönnek ide. Ebbe a körbe tartoznak a horgászok is – húzta alá.

– Ebből a szempontból nem félnék a vitától, ha tiszteletben tartjuk egymás személyiségét és különböző nézetrendszereit, valamint megpróbáljuk azokat harmonizálni. A mai konferenciát is olyan eseménynek látom, ahol a horgászat szempontjából ki lehet alakítani azt az álláspontot, amelyet tovább tudunk vinni, egyeztetni azokkal, akik itt a környéken élnek, dolgoznak és a tó szerelmesei, és akik ugyanúgy meg akarják őrizni a Balaton élővilágát, társadalmát. Bízom benne, hogy a mai tanácskozás is ilyen következtetéseket hoz, a horgásztársadalom és a tó élővilágával foglalkozók is képviselni tudják álláspontjukat – mondta a miniszter.

Egymillió a horgászok száma

Szűcs Lajos, a Magyar Országos Horgász Szövetség elnöke elmondta, hogy olyan tíz évet tud maga mögött a szervezet, ahol a munka volt a legfontosabb, és annak eredményeit a horgászok naponta tapasztalhatják. Beszélt arról, hogy mostanra elérték az egymillió regisztrált horgászlétszámot, ezzel az egyesület megkerülhetetlen politikai kérdésekben is. A legfontosabb, hogy aki idejön a Balaton mellé halat fogni, az sikerrel járjon – hangsúlyozta.

A tanácskozáson a Balatoni Horgászatért életműdíjat kapta tevékenysége elismeréséül Specziár András és Kozári Miklós.