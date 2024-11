Az ingatlanbazar.hu kínálatának szűrésével a végletek szerint kategorizáltuk az eladó ingatlanokat. Ingatlanárak a legdrágábbtól a legolcsóbbig a veol.hu összeállításában.

A monoszlói édenkert

Fotó: ingatlanbazar.hu

Égbe szökő ingatlanárak

Nem is gondolná az ember, de a legmagasabb árú ingatlant a mintegy 100 lakosú kisközségben, Monoszlón találjuk meg, amely a festői Balaton-felvidéken elhelyezkedő, francia stílusú kastély. Az 1615 négyzetméteres palotáért 2 260 170 013 forintot kérnek, így a négyzetméterenkénti ára 1 399 486 forint. A 9 szobás, felújított ingatlan 100 000 nm-es területen fekszik, amelyen egy medence, valamint több szőlőültetvény is található.

Van egy másik villa, amely ugyan nem a legdrágább, viszont a négyzetméterenkénti ára szerint igen. Tihany vulkanikus dombjai közt terül el, Balatonra néző csodás panorámával, és ez csupán 1 027 450 000 forintba kerül, viszont ez egy 300 nm-es ingatlan, amely azt jelenti, hogy egy nm 3 424 833 forintba kerül. Az épülethez tartozó telek kicsi, mindössze 656 négyzetméteres.

Nagy szórást mutatnak az ingatlanárak; a tihanyi villa a drágábbak mezőnyébe tartozik

Fotó: ingatlanbazar.hu

Ha pedig már a drágaságról beszélünk, érdemes még megfigyelni azt, hogy az üres telkek kínálatából melyik a legmagasabb árú: a legdrágább telek – 22 000 nm – Balatonkenesén található és 6 500 000 000 forintot kérnek érte. Az biztos, hogy egyedülálló élményben részesülhet a leendő szerencsés tulajdonos, ugyanis a telek 150 méter hosszúságú vízparti területtel rendelkezik, és adott a lehetőség, hogy saját, 300 férőhelyes kikötőt építsen ide, ugyanis van rá engedély.

A magyar tenger Keneséről

Fotó: ingatlanbazar.hu

A legolcsóbb ingatlan

Ha pedig gyorsan szeretnél költözni és rendelkezel valamennyi félretett pénzzel, akkor ezt Veszprémben most megteheted, ugyanis itt találtuk meg a vármegye legolcsóbban árusított ingatlanát 13 750 000 forintért. Ez a régebbi típusú, 46 nm-es téglaház 768 nm-es telken fekszik, amelynek kertjében veteményes, gyümölcsfák és szőlő is van, így a gazdálkodni vágyókat csábíthatja az ajánlat. Az ingatlanhoz alagsori konyha, pince és egy külső illemhely is tartozik.

Veszprém legolcsóbb háza és kertje

Fotó: ingatlanbazar.hu

Kicsi ház szép kilátással

Ha megelégszel a legkisebbel, akkor cserébe kaphatsz egy igazán kedves hangulatú házat Lovason, mindössze 20 nm, és éppen ez a jó benne. Az 1 szobás épület belseje faburkolatos, tartozik hozzá alvógaléria, amerikai konyha, zuhanyzó+toalett egyben, valamint pince, az erkélyről pedig Felsőörs és a Balaton-felvidék panorámája tárul a szemünk elé. Aki gazdálkodni szeretne, annak is ideális ez az ingatlan, ugyanis 1840 nm alapterületen fekszik, amelyen gyümölcsöst, szőlőt lehet telepíteni. Álmai házikójához most 54 900 000 forintért juthat hozzá.