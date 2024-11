Az ingyenes készpénzfelvételi limit 150 000 forintról 250 000 forintra emelkedhet, amennyiben a Gazdasági Bizottság és az Országgyűlés plenáris ülése is elfogadja a kezdeményezést. A változtatás célja, hogy a fogyasztói igényekhez igazodva növeljék az ingyenesen felvehető összeg felső határát, ezzel is enyhítve a pénzügyi költségeket.

Készpénzfelvétel: növekedni fog az ingyenes limit

Forrás: illusztráció/Medve Zoltán

Miért van szükség a módosításra?

Az ingyenes készpénzfelvétel lehetősége 2014 óta adott Magyarországon, és azóta nagy népszerűségnek örvend. Az eredetileg meghatározott 150 000 forintos limit azonban hosszú ideje változatlan, miközben az infláció és az életszínvonal növekedése egyaránt indokolttá teszi a plafon emelését. Az emelkedő árak és a mindennapi költségek növekedése mellett sokak számára jelenthet könnyebbséget a magasabb összeghez való díjmentes hozzáférés, ami különösen fontos lehet az alacsonyabb jövedelműek és a készpénzhasználatra szoruló lakosság számára.

A javaslatot eredetileg a fogyasztóvédelmi albizottság tárgyalta, és egyhangúlag támogatta, így most a Gazdasági Bizottság és az Országgyűlés plenáris ülése előtt áll az ügy, ahol a végleges döntés megszülethet. A döntés nem csupán a magyar háztartásokra gyakorolhat kedvező hatást, hanem hosszú távon a pénzügyi szektor működésére is kihatással lehet.

Hogyan érinti a pénzügyi szektort és a fogyasztókat az ingyenes készpénzfelvétel limitének emelése?

Az emelés bevezetése esetén a fogyasztók számára 250 000 forintig továbbra is két alkalommal lenne lehetőségük havonta díjmentesen készpénzt felvenni, ami jelentősen csökkentheti a tranzakciós költségeket. A pénzintézetek számára ugyanakkor ez további forrást jelenthet az automaták fenntartásának finanszírozásához, hiszen a gyakori készpénzfelvétel jelentős költséggel jár a bankok számára.

Az új plafon bevezetésének a bankok és az ATM-hálózatok működésére gyakorolt hatását is mérlegelni szükséges. Mivel Magyarországon a készpénzforgalom még mindig jelentős, az ATM-ek fenntartása és működtetése költséges. Amennyiben a változtatás életbe lép, várhatóan megjelennek a bankok részéről az újabb költségterhelések, amelyeket más szolgáltatásokban vezethetnek be. Ugyanakkor a megemelt limit azt a célt szolgálja, hogy csökkenjenek a fogyasztók készpénzhez való jutásának járulékos költségei, így évente közel 30 000 forintot is megtakaríthat egy átlagos magyar család.