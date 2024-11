A kormány új gazdaságpolitikai céljai között szerepel, hogy 2028-ra a minimálbér 1000 euróra, a bruttó átlagkereset 1 millió forintra emelkedjen, s a kormány támogatja a munkáltatók és a munkavállalók megegyezését, amely a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékára emelheti a minimálbért 2027-re. A jelenlegi 266 800 forintos minimálbér 2027. január elsejével 374 800 forintra emelkedhet. Egy évvel később a minimálbér várható értéke elérheti a 419 815 forintot, ami több mint 1000 euró. Persze az euróban számolt átlagbér árfolyamfüggő, és még folynak az országos bértárgyalások, melyeken akár három évre szóló megegyezés is születhet a felek között. Addig is érdemes az alapfogalmakat áttekinteni, amelyek a munkavállalók többségének kínaiul hangzanak, ám épp nekik zsebbe vágó kérdéseket jelentenek. Praktikus, érthető magyarázatokat adunk ezért.

Minimálbér, garantált bérminimum vagy európai minimálbér, átlagbér vagy mediánbér, bruttó vagy nettó – érdemes az alapfogalmakkal tisztában lenni, ebben segítünk közérthető magyarázatokkal

Forrás: Getty Images

Cikkünkben a következő alapfogalmak jelentése szerepel érthetően:

bértárgyalások

bruttó vagy nettó

minimálbér

garantált bérminimum

fizetés reálértéke

egységes európai minimálbér

átlagbér

mediánbér

ágazati párbeszéd bizottságok

Ismertetjük továbbá a minimálbér és a szakmunkás bérminimum legutóbbi változását, jelenlegi mértékét, az azokból kézhez kapható összegeket, és hogy kik keresnek ennyit jellemzően.

Mire jó az országos bértárgyalás?

Az országos bértárgyalások során, jellemzően év vége felé a munkaadói és a munkavállalói oldal – általában hosszú tárgyalássorozat révén – megegyezik a következő évi minimálbérről, amit természetesen a kormányoldalnak is el kell fogadnia, már csak azért is, mert az állam is jelentős munkaadó. Az elfogadott minimálbér minden munkavállalóra, munkaadóra érvényes, annál kevesebb fizetést nem lehet adni a bevezetésétől kezdve.

Korábban mindig január 1-től vezették be az újat, legutóbb december 1-től.

Ha pedig a hazai legkisebb kötelező kereset mértéke emelkedik, az hatással lehet az annál többet keresők bérére is.

Az új minimálbér bejelentése minden évben jelentősen befolyásolhatja a helyi, az üzemi szintű, azaz az egyes cégeknél folyó bértárgyalásokat, azt, mennyi emelést érnek el a dolgozók.