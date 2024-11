Hasonlóan vélekedik Balatonkenesén Eleven Lajos, az Eleven cukrászda tulajdonosa is. Szerinte is sokan jönnek a Balatonra bejglit vásárolni, hozzájuk Veszprémből és Budapestről érkezik a legtöbb kulináris turista. Azt mondja, hogy a fő csapás természetesen náluk is a diós és a mákos.

„Nagyon kedvelt még a gesztenyés és a különféle gyümölccsel töltött bejglink is, mint például az aszalt szilvás, a barackos vagy éppen a meggyes. Hagyományos recept alapján készítjük, amitől nem térünk el, mert a törzsvásárlóink direkt ezekért az ízekért járnak hozzánk."

Geleta Balázs a balatonlellei Geleta cukrászdából sem számol be másról, mint kollégái: náluk is nagyságrendekkel több fogy a klasszikus ízekből, azaz a vásárlások zömét a diós és a mákos bejgli teszi ki. "Emellett ott van a már szintén régebb óta a palettán lévő gesztenyés és marcipános, amiket aszalványokkal szoktunk még variálni, belekerülhet a töltelékbe aszalt szilva, meggy és sárgabarack, vagy kandírozott narancs, de nagyon kedvelt a csokis-narancsos és a csokis-meggyes bejgli is. A bevált ízeken nincs értelme változtatni, mert ezeket keresik, viszik a legjobban. Évente egyébként 1500-2000 bejgli fogy, aminek a felét a két hagyományos íz teszi ki, a másik 50 százalékon osztoznak az előbb felsoroltak."

Tihanyban, az ikonikus Apátsági Rege Cukrászdában nem ritka, hogy a bejglit díszcsomagolásban kínálják a vásárlóknak.

Itt az egyik legnagyobb sláger a diós-levendulás sütemény. A Rege cukrászdában elmondták azt is, hogy több vállalat az ünnepi csomagolásba rakott karácsonyi finomságot ajándékként adja a dolgozóknak. De volt olyan kérés is már, hogy külföldre postázzanak levendulával ízesített bejglit.