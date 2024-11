Ködben nő a savanyítanivaló Olaszfaluban – ez a válasz arra, miért ez a község a káposzta igazi otthona, a Bakony tájegységen belül is ez a legjobb hely a termesztéséhez. Különleges, páratelt mikroklímájának köszönhető, hogy itt olyan jól érzi magát a fejes káposzta, ha kevés a csapadék, akkor is szépen terem. Azaz szépen termett eddig. Jól bírja a száraz időt, de az olyan aszály, mint az idei, már meghaladta tűrőképességét. Hősokkot kapott, épp a fejlődési időszakában. A helyi káposztatermelők állítják: életükben még nem láttak olyan rossz termést, mint idén. Fejtörést okoz nekik most a káposzta, mert nem tudják, az elkövetkező években érdemes-e egyáltalán ültetniük. Közben a háziasszonyok már arra gondolnak, milyen jó lesz, ha a család asztalára töltött káposzta kerülhet, ha a hétvégéken, az ünnepekkor elkészíthetik a család kedvenc fogásait.

Makadám Georgina, Kovács Józsefné, Kati és Ringhoffer Józsefné Ani káposztaszedés közben a Bakonyban. Már a töltött káposzta jár a fejükben?

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Hanich Gyula és fia, Hanich Ottó együtt gazdálkodik, mivel olaszfaluiak, természetesen évek óta káposztát is termesztenek. A tavalyi termésmennyiségnek a harmadát szedhetik le idén a betakarítás során. Több fázisban ültettek, így a szedés is több szakaszban történik, és nem egyformán rossz az egyes táblákban a termés, de sehol sem a megszokott a tapasztalataik szerint.

Hanich Gyula régóta termeszt Olaszfaluban káposztát, olyan rossz termést, mint idén, még nem látott. A minőség a szokásos, de kevés a káposzta és kicsik a fejek

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Elmagyarázták a gazdák, hogy a káposzta védekezik a hőség ellen, az alsóbb leveleit elszáradva ledobja, de ez ezúttal nem volt elég, az idei nyár hőstresszeit már nem tudta tolerálni. Míg az elmúlt évben a káposztafejek átlagos súlya Hanichéknál 3-3,5 kilogramm volt, most 1 kiló csupán az átlagsúly. A minőség a szokásos, kimondottan jó, de kevesebbet szedhetnek le és sokkal kisebb fejeket, mint szoktak. Mivel mindenhol gyengébb lett a termés, a felvásárlási árak nőttek a tavalyihoz képest, de nem annyival, hogy az pótolná az olaszfalui gazdák termésmennyiség miatti bevételkiesését.

Töltött káposzta – Lesz hozzá az elkövetkező években elég hazai alapanyag?

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Töltött káposzta – Hazai recepthez jól jön a hazai alapanyag

Elbúcsúzhatunk ettől a növénytől? – kérdezgetik maguk közt a káposztatermelők a lehetőségeiket latolgatva, cseppet sem boldogan. Pedig örülhetnének, fehérítik a káposztát, így nevezik a betakarítást, mert szedés közben a külső leveleit levágják, azoktól megtisztítva pedig fehérebbek a fejek, mint a még a földben lévők.