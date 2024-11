Az újbor az Arácsiak derűs cseppje nevet viseli. Ezt úgy döntötték el, hogy az eseményt szervező Arácsért Alapítvány tagjai egy papírdarabot adtak mindenkinek, arra kellett ráírni egy fantázianevet, majd bedobták egy dobozba.

Újbor-elnevezési ünnepséget tartottak Márton-nap alkalmából Balatonfüreden

Fotó: Kovács Erika

A zsűri értékelése szerint a legötletesebb nevet a helybeli Sabján Ferencné adta, aki Arácsiak derűs cseppjének nevezte el az újbort.

Újbor készült egy pincészetben

Kutas Bendegúz, az említett alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntőjében felidézte, még szeptemberi közös szüreten hozott el mindenki saját szőlőjéből egy adagot, azt préselték ki együtt, majd újbor készült belőle Márton-napra egy pincészetben. Az elnök kiemelte, hogy az arácsi városrészen lévő kitűnő, összetartó közösség ennek az eseménynek is köszönheti kiemelkedő együttműködését, mert ők mindent közösen, együtt végeznek, az alapítvány pedig egész évben szervez jobbnál jobb programokat. A Márton-napi estre is minden helybelit meghívtak, az eseményt közzétették közösségi oldalukon, így arra az egész országból érkeztek. Az emberek azt mondták, mindig szívesen jönnek az Arácsi Népházba, mert a hangulat mindig kitűnő, ilyenkor találkoznak, beszélgetnek egymással, együtt vannak, ráadásul finom ételeket és italokat is kínálnak nekik. Ezúttal sült libahús volt a kis falatokon, amibe olyan pálcikákat helyeztek, amelyen nemzeti színű zászló díszlett.