Borbély Tamás köszönetet mondott annak a 14 gazdának, akik a Márton-napi cuvée-hez, az újborkóstolóhoz hozzájárultak és azon termelőknek, akik az elmúlt évtizedekben alázattal, áldozatos munkával művelték, művelik a szőlőterületeket, készítik a kiváló borokat.

Borbély Tamás szerint az újbor alkoholban gazdag

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Napló

– Bízunk benne, hogy ez továbbra is így marad, megmarad a kultúrtáj, a szép szőlőterületek sora, és kevésbé veszik be a nyaralók a hegy oldalát, a Badacsonyi borvidék egészét. Az idei év ismét nehézségekkel tűzdelt volt, az elmúlt években ezt mindig elmondhattuk. Minden alkalommal sok új kihívással kellett szembenéznünk. Idén, ha összeadjuk az eddig, november elejéig lehullott csapadék mennyiségét, akkor nem panaszkodhatunk, hiszen nagyjából elértük az ötvenéves átlagot. De a csapadék eloszlása idén nagyon megnehezítette az életünket, a mezőgazdaság létét. A nyári három hónapban alig hullott pár milliméternyi csapadék, viszont nagyon nagy meleg volt, sokszor még éjszaka sem ment le 25 fok alá a hőmérséklet. Aztán jött az aszálynak köszönhetően az extra módon korai szüret. A borvidéken és országosan is július utolsó napjaiban indultak a szüretek.

Az eseményen csapra verték az újbort, amelyet mindenki megkóstolhatott

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Napló

Összefolyt a vendégfogadás és a szüret

A szeptember eleji időszakra lezajlott a szüret az ország nagy részén, de ez nagy feladatot jelentett. Külön kiemelhető a badacsonyi, balatoni régióban termelő kollégákra nehezedő teher, hiszen az augusztus még a turizmusról szól, sokaknál jellemző a vendéglátás, rendezvényeket szerveznek, amellett elindult a szüret, két irányba kellett helytállni. Ha valaki odafigyelt arra, hogy milyen kihívásokkal találja magát szemben az évben, és időben nekiállt szervezni a szüreteket, akkor jó zamatú, jó beltartalmú borai születhettek. A fogyasztásnál oda kell majd figyelni arra, hogy sok esetben alkoholban gazdagabb évjárat lesz az idei, de jó karakterűek a borok. Büszke lehet a borvidék a 2024-es évjáratra.