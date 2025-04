2026: A béke költségvetése

Gulyás Gergely a béke költségvetésének nevezte a 2026-os terveket, amelynek legnagyobb nyertesei a gyermeket nevelő családok. Nagy Márton gazdasági miniszter ismertette a főbb számokat 2026 vonatkozásában: 4,1%-os GDP-növekedéssel, 3,6%-os inflációval és 3,7%-os hiánnyal számolnak.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter: 2026 az előrelépés éve lesz

2026: fókuszban a családok

A kormány 4800 milliárd forintot szán családpolitikai intézkedésekre:

A két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége 270 milliárd,

A családi adókedvezmény megduplázása 210 milliárd forintba kerül.

További 800 milliárd jut rezsicsökkentésre is, hogy védjék a családokat a magas energiaáraktól.

Állampapírok: még mindig jelentős kamatteher

Bár a lakossági állampapírok hozama csökken, a költségvetés 800 milliárd forintot különít el a kamatok kifizetésére – ez még mindig magas, de már kevesebb, mint az idei összeg.

Béremelések több területen is

Folytatódik a bérfelzárkóztatás:

A minimálbér 13%-kal emelkedik.

A 10 ezer fő alatti önkormányzatok tisztviselői újabb 15%-os béremelést kapnak.

A pedagógusbérek emelésének harmadik szakasza indul.

A vízügyi dolgozók jövőre 10–11%-os emelést kapnak az idei 30% után.

A rendvédelemben dolgozók ismét hat havi fegyverpénzhez jutnak (460 milliárd forintos keretből).

Nyugdíjak: inflációkövető emelés és prémium is lesz

A nyugdíjak 3,6%-kal emelkednek inflációkövetően, és 13. havi nyugdíj is jár jövőre. Emellett, mivel a GDP-növekedés várhatóan meghaladja a 3,5%-ot, 24,3 milliárd forintot különítenek el nyugdíjprémiumra. 2025 novemberében pedig 91 milliárd forintos kompenzációt kapnak a nyugdíjasok az infláció miatt, ami átlagosan több mint 39 600 forint személyenként.

Árrésstop: jöhet a bővítés

A kormány elégedett az árrésstop eredményeivel, eddig közel 19%-kal csökkentek az érintett termékek árai. Most a háztartási és piperecikkekre is kiterjesztenék az intézkedést, mivel ezeknél is magas, 30% körüli az árrés. A végleges javaslatokat május elején nyújtják be.