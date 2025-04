Most már biztos: a hosszú hétvége nagy nyertese a Balaton

A hosszú hétvégén a foglalási adatok szerint a legnépszerűbb belföldi úti célok között Eger vezet, de Siófok, Hévíz és Balatonfüred is az országos top tízes listába került.

Balaton: Népszerű télen-nyáron

Forrás: Pexels-illusztráció

Nemcsak nyáron népszerű a Balaton

Bár a klasszikus nyári szezon még várat magára, a Balaton környéke már tavasszal is rengeteg látogatót vonz. A kikapcsolódni vágyók számára a tóparti városok változatos programkínálata, a fürdők, a családbarát attrakciók és a gasztronómiai élmények biztosítják a tartalmas pihenést. A foglalások elemzése alapján a legtöbben két-három éjszakát terveznek a régióban eltölteni: a Szallas.hu közlése szerint a vendégek 37 százaléka két, míg 31 százaléka három éjszakára foglal szállást. A legkeresettebb szállástípusok az apartmanok és a vendégházak, de a hotelek is jelentős forgalomra számíthatnak. A költségek tekintetében a legtöbb foglalás (55%) 70 ezer forint alatti értékű, míg a 70–170 ezer forint közötti kategóriába tartozik a foglalások 34 százaléka. A prémium kategóriás, 170 ezer forint feletti tartózkodások az utazások 11 százalékát teszik ki.

Az online fizetések során továbbra is népszerű a SZÉP-kártya: áprilisban a Szallas.hu oldalán leadott tranzakciók közel 30 százalékát ezzel a fizetési formával bonyolították. A régióban nemcsak a szálláshelyek telítődnek gyorsan, hanem a programok is rendkívüli érdeklődésnek örvendenek. Szabó Zsolt, a Szallas.hu Programok és Attrakciók üzletágának vezetője szerint a hosszú hétvégék alkalmával kiemelt szerepet kapnak a családbarát programok, a fürdőlátogatások és a történelmi nevezetességek. A Balaton környékén ezekből nincs hiány: a keszthelyi Festetics-kastély például évről évre egyre több turistát vonz. Emellett Hévíz gyógyvizei, a siófoki kikötő, a balatoni kerékpárutak és a tavaszi borfesztiválok is kedvelt úti célokká teszik a térséget. Bár az időjárás még nem garantál strandidőt, sokan ilyenkor is szívesen sétálnak a part menti sétányokon, hajókáznak a tavon, vagy felfedezik a környező települések nevezetességeit. A tavasz beköszöntével a Balaton nemcsak a pihenésre, hanem aktív kikapcsolódásra is remek lehetőséget nyújt: kirándulás a Tihanyi-félszigeten, túrázás a Káli-medencében, vagy akár egy naplementés vitorlázás Badacsonynál – ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar tenger népszerűsége töretlen maradjon.