A jó bor ünnepe: elkezdődtek a Szent György-hegyi napok

A bor, a szőlészet-borászat került a középpontba a Szent György-hegyi napok jubileumi eseménysorozatának megnyitóján.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A bor elválaszthatatlan a Szent György-hegytől

Marton József, a Szent György-hegy-Csobánc hegyközség elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a 32 évvel ezelőtt útjára indított rendezvényt immár 30. alkalommal szervezik meg, az esemény csak a járványt ideje alatt maradt ki. Megköszönte az önkormányzatok, borászok segítségét.

– 1993-ban indult a rendezvénysorozat, két olyan kolléga is itt van most, akik már az első ünnepen is jelen voltak rajtam kívül: Tóth János Zoltán és Kulka Gábor – mondta az elnök.

Latorcai Csaba parlamenti államtitkár szerint az áttörés évében is számtalan pályázati és egyéb támogatási lehetőség nyílik a szőlészek, borászok számára, hogy a bor eztán is erősítse a vidéket

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Latorcai Csaba parlamenti államtitkár a rendezvényt megnyitva tolmácsolta a térség országgyűlési képviselője, Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, az esemény fővédnöke üdvözletét.

– Tegnap emlékeztünk meg a Föld napjáról, a fenntartható gazdálkodásra felhívva a figyelmet. Itt, a Szent György-hegyen és térségében nem kell elmagyarázni senkinek, hogy mit jelent a fenntartható gazdálkodás. Itt azt több ezer éve űzik, már a rómaiak idejében fantasztikus szőlészeti, borászati kultúra volt itt, sőt, ők is a keltáltól vették át azt a kultúrát, amely valójában nem szigorúan vett mezőgazdasági gazdálkodású tevékenység, hanem valódi kultúrát ad. Magyarország kormánya támogatja az agrárgazdaságot és különösen a szőlészetet, borászatot. Most, az áttörés évében is számtalan pályázati és egyéb támogatási lehetőség nyílik a szőlészek, borászok számára. 2027-ig a kormány több mint 5400 milliárd forintot biztosít a mezőgazdaság számára, 40 pályázati konstrukción keresztül. A forrás több mint nyolcvan százalékát magyar adófizetői pénzekből biztosítjuk, csak húsz százalékot ad az Európai Unió. Önök, akik szőlészettel, borászattal foglalkoznak, tudják, hogy az unió és a vezetői nem érdekeltek a magyar mezőgazdaság felzárkóztatásában. Abban, hogy az agrárgazdaság, a szőlészet, borászat fejlődjön. Nem segítik, hogy öles léptekkel haladjon. Ők abban érdekeltek, hogy az unió alapító országainak mezőgazdasága fejlődjön. Felháborítónak tartjuk, hogy most Ukrajnát minden szabályt sutba dobva akarja az unió felvenni a tagállamok közé. Legyünk tisztában azzal, hogy ez mit jelent a magyar mezőgazdaság számára. Mindazok a források, amelyek eddig, ha csak töredékesen is, de eljutottak a magyar gazdákhoz, nem Közép-Európa országait fogják erősíteni, hanem mindent Ukrajna újjáépítésére fordítanak. Ezért is fontos megkérdezni az embereket, hogy akarják-e, hogy a magyar gazdáknak járó források az ukrán gazdákat gyarapítsák az erőltetett csatlakozás esetén. A mezőgazdaság, a szőlészet-borászat számos kulturális lehetőséget hordoz magában. Itt körbenézve mondhatjuk, hogy ez nemzetközi mércével mérve is a világ egyik legcsodálatosabb környéke. A biztonságot, békét sugározza minden idelátogatónak. Mi segíteni kívánjuk nemcsak az agrárágazaton keresztül, hanem az idegenforgalmi, turisztikai, kulturális támogatásokkal az itt élők mindennapi boldogulását – mondta az államtitkár, és kiemelte a Kisfaludy program újabb lehetőségeit, amelyeket 2025-ben a kormány biztosít többek között az itt élők számára.