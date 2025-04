Nulla rezsi, teljes kényelem – egy különleges okos ház Balatonfüreden

A 2020-ban felújított okos ház 17 szobával, közös reggelizővel, wellnessrészleggel és tágas kerttel várja a vendégeket. Minden szoba jól felszerelt: saját klíma, TV, széf és mini hűtőszekrény biztosítja a kényelmet – írják a Jófogáson.

Okos házat vásárolhatunk a Balaton-parton

Forrás: Jófogás

A ház fenntarthatósága kiemelkedő: 43 napelem és két hőszivattyú gondoskodik a fűtésről és áramellátásról, így gyakorlatilag nulla rezsivel működik. A rendszer távolról vezérelhető, a világítástól a kapukig.

Forrás: Jófogás

A kertben fedett pavilon, nyári konyha és elektromos autótöltők is helyet kaptak. Az épület jelenleg is teljes kihasználtsággal üzemel, de nagyobb család vagy közösségi célokra is alkalmas lehet.