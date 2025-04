Várni vagy nem várni? – Piaci palántakínálat, árak és praktikák (képgaléria, videó)

Palánta van olyan, amiből majd folyton növő növény lesz, olyan is, ami majd fürtös szedésre alkalmas paradicsomot terem, édes ízűt és nagy bogyói egyformán pirosak lesznek. Sőt, azt is megtudhattuk, mekkorára nő, milyen lesz a szára, mekkora lesz a termése egy-egy paradicsomfajtának és mennyire lédús paradicsomokat szedhetünk majd róla. A palántáik már szép magasak, polcokon, ládákban sorakoztak a zirci piacon. Paprikapalánták szintén, de ezekből az elkövetkezőkben lesz több. Nagyra vágyónak való is, azaz igazán nagytestű termést hozó és mikrorepedésre sem hajlamos.

Palánta sorakozott ládákban és polcokon a zirci piacon már múlt szombaton.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Zellerpalántákat szintén láttunk és más veteményesbe való növényt is, és persze a jellemzőikről sem soroltunk fel mindent. Azt szerettük volna érzékeltetni, hogy a kínálat bőséges és akkor járunk jól, akkor válaszhatunk magunknak megfelelőt, ha beszélgetünk az őstermelőkkel.

A zirci piacra a múlt szombaton négy őstermelő hozott palántákat, ahogy arról már előzetesen írtunk. Kimentünk azt is megnézni, mennyiért árulják ezeket. Találtunk 300 és 400 forintért is palántákat, de a paradicsom- és a paprikapalánták zöme 500 forintba került. Az elkövetkező hetekben szombatonként 8 és 12 óra között a bakonyi kisváros fedett vásárterén biztosan a palánta lesz az egyik legkeresettebb áru.

A paprikapalánták is szép termést ígérnek a veteményeskertjüket tavasszal tervezgetőknek

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Várni vagy nem várni – ez az egyik fontos kérdés palántaügyben, azaz most ültessük ki, amit már megvettünk vagy kicsit később, mert még lehűl az idő a napokban. A tavasz igazán változékony idén a Bakonyban, de eddig kevés csapadékot hozott. Az biztos, hogy az árusoknál már a legszebb palántákat találjuk meg és azok gyorsan fogynak.