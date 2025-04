Veszprémben megnyílt Magyarország 23. Praktiker áruháza – jelentős kedvezményekkel ünneplik a nyitást

Dorogi János, a Praktiker értékesítési és operációs igazgatója elmondta, hogy a 23. áruház mérföldkő a vállalat, a régió és a város életében. Az új áruházban törekszenek arra, hogy minél több magyar beszállítóval, szolgáltatóval és gyártó céggel tudjanak együtt dolgozni. Dorogi János szerint a kertészet lesz a bástyája ennek az áruháznak, mely 1800 négyzetméteres és több mint 4000 cikk található benne. 450 féle csempe és padló található a veszprémi Praktikerben.

Péterfay Norbert, a veszprémi Praktiker vezetője elmondta, hogy az áruházat úgy szerették volna kialakítani, hogy gyors, egyszerű és kényelmes vásárlást tegyen lehetővé. Közel harminc dolgozó segíti majd a személyre szabott tájékoztatást. Ingyenes parkolás és elektromos töltőállomások is elérhetőek. A hagyományos kasszák mellett önkiszolgáló kasszákkal gyorsítják a vásárlást, melyeknél a bankkártyás fizetés mellett bizonyos termékek esetében SZÉP-kártyát is elfogadnak. Az áruház kutyabarát, a nyitástól számítva vasárnapig pedig 20 százalék kedvezményt adnak a nem akciós termékekre. Lesznek a jövőben nyereményjátékok és gyerekprogramok is.

A Csolnoky Ferenc Kórházat egymillió forintnyi adományt kapott a Praktikertől

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A veszprémi kórház támogatása

Az újonnan nyílt Praktiker áruház a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházat egymillió forintnyi adománnyal támogatta. Dr. Lang Zsuzsanna elmondta, hogy az adományból betegszobákat, kórtermeket fognak klimatizálni, biztosítva ezáltal a betegek komfortérzetét a meleg időszakokban.

A megnyitóünnepség szalagátvágási ceremóniával zárult, majd a jelenlévőket még a vásárlók érkezése előtt a körbevezették a veszprémi Praktiker áruházban.