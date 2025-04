Penny vagy Tesco? Barátaink a visszaváltó automaták? Trükkök, kerülők, humorszekció

A betétdíjas rendszer hazai bevezetése előtt felhívtam felvidéki barátnőmet, mert náluk akkor már egy éve működött a műanyag palackok, egyebek visszaváltása. Azt kérdeztem tőle, megszokták, megkedvelték-e. Kiderült, hogy sokszor sorban állva kellett várakoznia a REpontokon az üres üvegekkel, mert az előtte állóknak – aztán neki is – többször újra és újra be kellett helyeznie egy-egy palackot a visszaváltó automaták nyílásaiba. Ezért akkor azt mondta nekem, szerinte azon múlik a rendszer bevezetésének sikere, jól működnek-e az automaták.

REpontok – Az automaták működésén múlhat a betétdíjas rendszer sikere, azon gyorsan, könnyen megoldható-e a flakonok visszaváltása.

Fotó: Mohu

Bakonyi olvasónk nemrég megosztotta erről tapasztalatait lapunkkal, ugyanis gyakran jár a REpontokra, szomszédainak, idősebb rokonainak is azzal segít, hogy elviszi az automatákhoz az italcsomagolásokat. Szerinte különféle automaták vannak az üzletekben. Neki a Penny boltjában tart általában tovább a visszaváltás, mert ott többen szoktak lenni, és más okból is lassabban megy a dolog. Hamar megtelik az automata, és akkor az eladóra kell várni, illetve itt néhány flakont többször kell a nyílásba berakni. Neki egyébként a felfelé fordított vonalkód módszere jött be.

A Coopban szerinte sokkal tisztább az automata környéke, mint a Pennyben, és külön gép van a nem ötven forintot érő üvegeknek, azaz azoknak, amelyeket újratöltenek. A Tescót szereti a visszaváltás szempontjából legjobban olvasónk, szerinte ott egy nagyobb automata van, amivel igazán gyors a visszaváltás.

A Mohu által működtetett rendszer REpontjairól közösségi oldalunkon is visszajelzést kaptunk olvasóinktól, a kommentek szerint a Pennyben, az Aldiban, a Coopokban, a Tescóban is könnyen, gyorsan megoldják az ötven forintot érő flakonok kuponra váltását. A C+C Veszprém egységében szintén.

REpontok – A több boltban próbálkozók és a kukát használók

„Sokáig a Regenera üdítőital dobozát se lehetett visszaváltani. Nagy nehezen kiderítettem, hogy ezeken a gépeken többfajta szoftver van, és nem mindegyik váltja vissza. Több embernek segítettem ennek az információnak a megosztásával. Sok automatánál próbálkoztunk, de végül a Jutasi úton levő Sparnál azonnal sikerrel jártam. Ott eddig mindenfajta dobozt, palackot sikeresen vissza tudtam váltani" – írta egy Veszprém vármegyei olvasónk.