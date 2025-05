Balatoni nyár: elrajtolt a szezon, készen állnak a szolgáltatók a vendégek fogadására

A vendéglátók bizakodóak, és bár jelentős áremelkedés nem várható, a szakértők szerint érdemes időben foglalni – a last minute lehetőségek ma már kevésbé előnyösek. A balatoni idény hivatalosan ugyan még nem indult el teljes gőzzel, de már sok szezonális szálloda és étterem is megnyitott – igaz, utóbbiak egy része egyelőre csak hosszú hétvégéken fogad vendégeket.

Jó idővel indult a balatoni szezon, ami sokakat csábított a vízpartra, a vízbe vagy a vízre

Fotó: Napló

Változatos balatoni program- és szálláskínálat

Forsthoffer Ágnes, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének régiós vezetője szerint a Balaton egész évben izgalmas úti cél marad, különböző évszakokban más-más élményekkel és színvonalas szálláskínálattal várja a látogatókat. Bár a kereslet nem egyenletes, a térségi szolgáltatók azon dolgoznak, hogy a Balaton ne csak a nyári hónapokban jusson eszükbe az utazóknak – nyilatkozta a Világgazdaságnak.

Az elmúlt évben nőtt a vendégéjszakák száma a térségben, bár a szállások kihasználtságán még van mit javítani. A jó idő, a meleg nyár kedvezett a forgalomnak, ám ez egyúttal növelte a naponta érkezők arányát is – ők szállásfoglalás nélkül töltik idejüket a tónál, ami kevésbé előnyös a szállásadók szempontjából.

Mérsékelt árnövekedés, keresletalapú árazás

Az elemzők 2025-ben nem számítanak jelentős szállásdíj-emelkedésre. A szakértők szerint az árak legfeljebb 10 százalékot haladhatják meg a tavalyi szintet. Ugyanakkor a keresletalapú árképzés egyre elterjedtebb: a foglalások számának emelkedésével az árak is emelkedhetnek, ezért érdemes előre tervezni.

Egyre több a külföldi vendég

Bár a balatoni turizmus főként a belföldi utazókra épül, a külföldi vendégek aránya éves szinten 20–25 százalékra tehető. A régió célja, hogy a Balaton külföldi vendégek körében is még népszerűbbé váljon. Ehhez elengedhetetlen a balatoni márka erősítése a környező országokban, valamint a sármelléki repülőjáratok visszatérése, amely tovább növelhetné a külföldi beutazások számát.

Club Tihany: már most erősebb évre készülnek

A Club Tihany szálloda is megnyitotta kapuit, és bár még nem indult el a főszezon, a hosszú hétvégékre és szünetekre már most telt házzal működnek. Az igazgató, Károly Tamás szerint 2024 volt az első normális év a Covid és a háború miatti sokkok után. A tavalyi szezon eredményei még a 2019-es bázisévet is túlszárnyalták, és az idei előfoglalások alapján 2025-ben további növekedés várható.