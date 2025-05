Panoráma és bormámor: gazdára vár a különleges ingatlan, ahol a technológia és természet harmóniában él

Csodaszép ingatlan a Balatonnál. Az örökpanorámás birtok három szintjén minden a minőségről és a gondos tervezésről árulkodik. A teraszról feltáruló kilátás a Balatonra, Tihanyra, Füredre, sőt a pécselyi medencére is csodaszép látványt nyújt. A borvidék nosztalgikus és kellemes érzéssel tölti el a szívet.

Bormámor és szelíd szellő: Egy kellemes ingatlan keresi új tulajdonosát

Forrás: Pexels-illusztráció

Szellő és bormámor

A Vászolyi ház szívét a professzionálisan felszerelt borászat adja. Merlot, Pinot Noir, Zenit – a saját termesztésű szőlőből készült borokat a stílusos kóstolóhelyiségben lehet bemutatni, miközben a pincében 15.000 palack is nyugodtan pihenhet egy temperált bortrezorban. Az ingatlan ugyanakkor technológiai szempontból is jövőbe mutató: a napelempark, hőszivattyú és a saját ivóvízkút révén szinte teljesen önellátó. A Loxone okosotthon rendszer nemcsak a házat, de még a borok tárolási körülményeit is felügyeli – akár távolról is. És hogy a nyugalom teljes legyen, a Paradox biztonsági rendszer is része a csomagnak. A szőlőskert több mint egy hektáron terül el. Az ingatlan ráadásul NTAK minősítéssel is rendelkezik, így akár prémium vendéglátóhely vagy jövedelmező turisztikai vállalkozás alapja is lehet.

