Elöl a kaszás, mögötte a marokszedő – több mint 100 éves fotókon az aratás kemény világa

Az egyik fontos férfierénynek számított egykor a kasza megfelelő használata, már fiatalkorban igyekeztek megtanulni az ifjak. Aratáskor ezt a szerszámot fogták a kezükbe, és a látszattal ellentétben nem is olyan egyszerű szépen rendre vágni vele a gabonát. A család nőtagjai nyaranta szintén a tűző napon dolgoztak a kenyérnek való betakarításakor. Kötelet terítettek, markot szedtek, azaz kévébe kötötték a levágott búzát. Árpát, zabot, rozsot szintén. A gyerekek általában a vizet és az ebédet hordták a tűző napon dolgozó felnőtteknek.

Aratás régen – A kézi kasza használata a férfiak feladata volt, de a nők munkája se volt sokkal könnyebb a tűző napon egykor.

Forrás: Fortepan

Aratás a századelőn

Az aratásról régi fotókat gyűjtöttünk a Fortepan felületéről, a képek 1890 és 1938 között készültek mezőgazdasági munkát végzőkről. Az is látszik rajtuk, ahogy gőzgéppel hajtották meg a cséplőgépet, amivel a gabonaszemet választották le a szárról. Ökörfogattal hordták egy helyre a kévéket, és a zsákba rakott gabonát szállították be a magtárakba, sokszor a padlásokra vitték fel. Általában a falu apraja-nagyja összegyűlt a közös nagy munka miatt. Együtt ez is könnyebben ment.

Kellett hajlonganiuk eleget a hőségben őseinknek, szerencsére ma már a legkorszerűbb kombájnokkal, azaz egyben az aratást és cséplést is megoldó gépekkel gyorsan halad a betakarítás és a gépóriások vezetői légkondicionált fülkében ülhetnek. Ám sokszor reggeltől estig kell dolgozniuk, csak úgy porzik mögöttük a határ Veszprém vármegyében is.