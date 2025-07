Örök balatoni panoráma megfizethető áron – ilyen ház ritkán kerül piacra (+ galéria)

A fűtés fatüzelésű kandallóval, a melegvíz-ellátás villanybojlerrel megoldott, a nyílászárók fából készültek, szúnyoghálóval és redőnnyel ellátva. A vezetékes víz és villany be van vezetve, a szennyvíz elvezetése derítőbe történik. A telken egy 12 méter mély ásott kút is található, amely akár önellátó locsolórendszerhez is kiváló lehet.

Örök balatoni panorámával vár ez a Balaton-parti ingatlan

Az ingatlan ugyan zártkerti besorolású, így kifüggesztésköteles, de a közeli infrastruktúra (buszmegálló 9 perc, bolt 4 perc autóval, somlyó-hegyi kilátó 20 perc séta) sokkal inkább állandó lakhatásra is alkalmassá teszi. A ház ára 59 900 000 Ft, ami bőven a most meghatározott új támogatási árplafon alatt marad – így akár egy új otthon, akár egy befektetési célú nyaraló vásárlása is szóba jöhet.

A most bevezetett új szabályozás tehát nem csupán a nagyvárosi házakra lehet hatással, hanem az olyan vidéki, csendes helyen lévő, jó adottságú ingatlanokra is, mint ez a felsőörsi panorámás ház. Mindez azt jelenti, hogy aki eddig csak álmodott róla, most talán meg is valósíthatja: egy saját ház a Balaton fölött, örök kilátással – és már nem is elérhetetlen.