Mutatjuk, mennyibe kerül a dinnye Veszprémben

Először a Cholnoky-lakótelepi Lidl előtti dinnyeárus lányokhoz tértünk be, akiktől megtudtuk, hogy eddig ugyanolyan jó volt a forgalmuk, mint a tavalyi évben. Vannak törzsvendégek, akik minden évben visszajárnak, de több új vendég is vásárol tőlük dinnyét.

Német Petra és Pfitzner Júlia elárulták melyik dinnye a legfinomabb

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az idei termés Pfitzner Júlia szerint jobb is, mint az előző évi, a főnökük is meg volt elégedve. A tavasz hideg volt és nyáron nem volt elegendő csapadék, de ahhoz képest nagyon szépek és finomak a dinnyék. Idén ugyanolyan áron kezdték árusítani a gyümölcsöt, mint tavaly. A görögdinnye kilója 500 Ft, míg a sárgadinnye 1000 Ft/kg és Júlia elmondása alapján az árak később fokozatosan mennek lejjebb, valószínűleg már jövő héttől. Hozzájuk Kajdacsról érkezik a dinnye.

Júlia elmondta, hogy ők a kopogtatás helyett paskolni szokták a dinnyét és ha kongó hangja van, az azt jelenti, hogy tömör és lédús a gyümölcs. Többen javasolják, hogy olyat válasszunk, amin sárga folt van és el van száradva a szára. Náluk minden nap héttől este nyolcig lehet vásárolni dinnyét, hétvégén is. Júlia már a harmadig szezonját tapossa és a főnökétől ismeri a praktikákat.

Idén is sok dinnye fogy az árusoknál

Második helyszínünk a Jutasi úton található gyümölcsárushoz vezetett. Itt is megtudtuk, hogy a tavalyihoz hasonló a forgalom, nincs változás a kereslet terén. Az idei termés is jól alakult, nagyon szép dinnyéket kapnak Cecéről. Egy fiatalember szállítja hozzájuk a dinnyét és ameddig lesz termés, addig itt árulni fogják a gyümölcsöt. Csütörtök, péntek és hétvégente fogy a legtöbb dinnye, a hét elején kevésbé. Ők is minden nap nyitva vannak, így lehet vásárolni tőlük is bármelyik nap a gyümölcsből. A görögdinnyét ugyanabban az árkategóriában árulják, mint előző évben, 650 Ft/kg. A negyed a legkisebb mennyiség amit vágnak. A dinnye mérete fogja meghatározni a negyed nagyságát is.