Élelmiszer fél áron: kipróbáltuk a Munchot, íme a tapasztalatunk

Sárga címkék virítanak a termékeken, a dátumozással nincs is baj

Fotó: a szerző

Összérték becslés szerint: ~ 2400 Ft. Itt nagyon nem találtak bele az általános ízvilágba. A laktózmentes és biotermékek célcsoportja nem én vagyok, persze van az a vásárló, aki 200 g natúr túróért teljes áron kifizet 1600 forintot, de én általában nem érzem magamban a hívást erre.

Ár-érték arányban mindenki eldöntheti, megérő vételek voltak-e ezek.

A Munch nem csupán egy platform, hanem egy gondolkodásmód-váltás. Ahelyett, hogy naponta több tonna étel landolna a szemétben, ez az alkalmazás közösséget épít a környezettudatos fogyasztók és a felelősen gondolkodó vendéglátósok között. A digitális piactér valós időben hozza össze a keresletet és a kínálatot – hatékony, gyors és átlátható módon.

Könnyen összevethető a két csomag tartalma

Fotó: a szerző

Ahogy példánkban is, a vevői visszajelzések is eléggé vegyesek. Több felhasználó panaszkodik az applikáció működésére, vagy az ételek minőségére és mennyiségére, ugyanakkor rengeteg pozitív visszajelzésről is olvashatunk. Mindenesetre tagadhatatlan, hogy társadalmi és környezeti hatása van a dolognak: Magyarországon évente közel 1,8 millió tonna élelmiszer-hulladék keletkezik. A Munch segítségével már több százezer adag étel megmenekült a kidobástól. Az app tehát nemcsak a pénztárcánkat, de a bolygónkat is védi. Egyetlen „muncholás” során akár 1-2 kg CO₂-kibocsátás is megspórolható.

Kinek jó?

A fogyasztónak, mert finom ételekhez juthat fél áron.

A vendéglátóhelynek, mert csökkentheti a veszteségét és új vevőket szerezhet.

A társadalomnak, mert egy fenntarthatóbb jövő felé mozdul el.

A Munch nemcsak trendi, hanem szükséges – hiszen a tudatos fogyasztás már nem opció, hanem kötelesség. Ez a magyar fejlesztés máris megmutatta, hogy technológiai újításokkal és közösségi gondolkodással komoly hatást lehet elérni.