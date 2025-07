Megtaláltuk a legolcsóbb frissen szedett bakonyi őszibarackot (+ házias nyári ízek képgalériája)

A zirci piacon szombaton a nyári ízek kóstolóját is megtartották, házias termékeket, termelői portékát kínáltak egy közös asztalnál az árusok, hogy ne kelljen zsákbamacskát vennünk. Jó programnak bizonyult. Persze egyébként sem kellett nagyon biztatni a vevőket, hosszú sorok alakultak ki az őszibarackot árulók pultjainál is. Bakonyi, termelői barackot 1.100 és 1.300 forintért lehetett vásárolni ma Zircen, ez a kilogrammonkénti ár és az őstermelők szerint még a fákon van a termés java, ezért az elkövetkező hetekben is érdemes lesz a piacra gyümölcsért menni.

Őszibarackot és szép, friss zöldséget is vettünk a zirci piacon, helyi húsárut szintén

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Őszibarack – A legolcsóbb és a legfinomabb

Most az őszibarack a sláger, annak van a szezonja és igazán olcsót, nagyon finomat találtunk a Bakonyban, olyat, amit frissen szedtek le a fákról. Emellett a zirci piacon ezúttal is gyönyörű zöldségek közt válogathattunk, ezeket szintén helyben termelik.

Vegyszermentesen termesztett salátát, lestyánt, céklát, sóskát is találtunk a bakonyi piacon.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Bakonyi piaci árak:

sárgarépacsokor – 350 forint

hagymacsokor – 500 forint

főzőtök – 500 forint/kiló

céklacsokor – 500 forint

uborka – 900 forint/kiló

krumpli – 450 forint/kiló

cukkini – 600 forint/kiló

zöldpaprika, tölteni való paprika – 800 forint/kiló

ringló – 800 forint/kiló

