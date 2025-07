Dining Guide top 50 1 órája

Hoppá! A Bakonyban eheted az ország egyik legjobb pizzáját

A Dining Guide top 50 pizzériájának kiválasztása nemcsak a pizzák minőségéről szól, hanem a mögöttük álló szenvedélyről és tudatosságról is. A listára felkerült három Veszprém vármegyei város egy-egy pizzériája is, ezeken a helyeken is remek pizza készül.

Veszprémi pizzéria is ott van az ország legjobbjai között – erről már korábban írtunk lapunkban, ugyanis a Dining Guide top 100 étteremkalauz idén először külön rangsorolta az ötven legjobb hazai pizzériát, hogy segítsen eligazodni azoknak, akik a legfinomabb pizzaszeleteket keresik. Fatüzelés, roppanós szél, puha belső, egyszerűségnek és légiességnek köszönhető mennyei íz... Szerintetek milyen a jó pizza?

Forrás: Pexels-illusztráció A lista 49. helyén végző Veszprémium nem csak szakmai elismerést szerzett, a helyiek körében is kimondottan kedveltnek számított, ám a nápolyi hagyományokat korszerű eljárásokkal ötvöző vendéglátóhely július 19-én végleg bezárt, az üzemeltetők átköltöznek az ország másik végére, és tanfolyamok, kitelepülés lesz ezután a fő profiljuk.

Pizza a Bakonyból A Dining Guide listája komoly kutatáson alapul, és kizárólag a pizzák minősége, illetve az éttermek teljesítménye számított összeállításánál. A cél hiteles képet adni a hazai pizzakultúra jelenéről, amely az elmúlt években nemcsak bővült, hanem minőségben is sokat fejlődött. A 33. helyre az ajkai Pont Jó Pizza került. Mindennap nyitva tart, zenés rendezvényeknek ad otthont. Ajka Csónakázó-tavánál találjuk a város első nápolyi pizzás helyét, a Pont Jót – és a kínálatuk valóban az, sőt. A Piknik Terasz csapata egészen Nápolyig utazott a kemencéért, az alapanyagokért és az élményért. Fatüzelés, roppanós szél, puha belső, egyszerűség és mennyei íz – amikor pont jó pizzára vágyunk, akkor ez lesz az – írta a helyről a Dining Guide. A lista 26. helyén találjuk a herendi MÁS Tésztát. Nyitott pultjánál nyomon követhetjük a pizza készítését. A tészta legalább huszonnégy órán át kel. Helyi zöldségek és olasz alapanyagok találkoznak a kemencéjükben. Roppanós szélek, légiesség, kisüzemi sörök és pohárdesszertek várnak Herenden, ahol a jó zene és a játékosság sem hiányzik – így jellemzi a lista leírása a pizzériát. Különleges pizzázók is várják a Bakonyba érkezőket.

Forrás: Bakony Napoli Éhségcsillapítás a Magas-Bakonyban A Magas-Bakonyban is több kedvelt pizzéria várja a vendégeket. Zircen ugyan a Flamó Pizzéria és Étterem korábbi üzemeltetője meghatóan búcsúzott törzsvendégeitől a közelmúltban, ám a napokban újranyitott a 82-es-főút melletti vendéglátóhely.

Csetény és Szápár között egészen különleges hely a Bakony Napoli, teraszáról remek kilátás nyílik a Bakony keleti részének vonulataira.