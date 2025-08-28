augusztus 28., csütörtök

Projekt

Függőhíd épülhet a Gaja szurdokában, és más túrázómágneseket is terveznek a Bakonyba

A legnépszerűbb túraútvonalakat, a szinte túlzsúfolt turisztikai attrakciókat kevésbé ismertekkel, de nem kevésbé látványosakkal, élvezetesekkel kötnék össze. Így egy olyan hálózat jöhet létre a Bakonyban, amely az elkövetkező években újabb fejlesztésekkel egészülhet ki. A hároméves projekt keretében többek közt kerékpáros pihenőket, parkolókat alakítanak ki, és a Római-fürdő szurdoka közelébe függőhidat is terveznek. Nézzük a részleteket!

Rimányi Zita

Az Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben című projekt 1,8 milliárd forintos támogatást nyert el, a Veszprém Vármegyei Önkormányzat valósíthatja meg több konzorciumi partnerrel együtt. Erről a vármegyeszékhely adott tájékoztatást internetes felületén. Ebből kiderült, hogy a területen már korábban kialakítottak gyalogos és kerékpáros pihenőhelyeket, esőbeállókat, ám „ezek rendszerbe kapcsolása nem történt meg".

A térképen az FP rövidítés jelzi a fejlesztési pontokat, jól látható a Győr-Balatonfüred kerékpáros út, az Országos Kéktúra Bakony-térséget érintő szakasza és a Camino Benedictus zarándokút. Lila színnel jelölt útvonalak a már korábban kijelölt kerékpáros útvonalak.
Forrás: veszprem.hu, projektszervezők

A meglévő kijelölt túraútvonalakra, tanösvényekre, emlékutakra és erdészeti utakra alapozva és a keresleti oldal igényeire fókuszálva létre kell hozni egy olyan hálózatot, mely nem egyszerűen az áthaladást biztosítja a Bakonyon, hanem tudatosan vezeti a látogatót a természeti és a kulturális értékek között. Ennek következtében a Bakony-térség települései is képesek lesznek profitálni abból a turistatömegből, mely felkeresi a vidéket

– ezt a megfogalmazást is tartalmazza a projektismertetés.

A következő településeken valósulhatnak meg a tervek szerint beruházások:

  • Ajka,
  • Bakonynána, 
  • Csesznek
  • Dudar,
  • Herend,
  • Magyarpolány,
  • Nagyesztergár,
  • Olaszfalu,
  • Pápateszér,
  • Tés,
  • Ugod-Huszárokelőpuszta,
  • Úrkút,
  • Veszprém.

Szerepel a tervekben például kerékpártámasz elhelyezése is, továbbá ahol ennek a feltételei megvannak, e-bike töltőről is gondoskodnak.

Bakonyi beléptetőpontok 

Ugod-Huszárokelőpuszta a Bakony egyik kapuja, és a projekt egyik célja korszerű belépőpontok kialakítása a Bakonyba érkező turistáknak. Az autóval érkezőknek parkolóhelyre lehet szükségük, a busszal utazóknak a biztonságos le- és felszállás a fontos és a buszparkolás megoldása. 

A kerékpáros turistáknak jól jön a szerviz- és a töltőpont, minden túrázó örül az információs pontoknak és a pihenőhelyeknek, ahol mosdó is van. Ilyeneket alakítanának ki, ilyen fejlesztések szerepelnek a tervekben, és tudatos marketingkommunikáció révén Bakony-márka megteremtése a cél.

A Római-fürdő szurdoka kedvelt célpontja a túrázóknak. 
Fotó: Rimányi Zita/Napló
  • Például Ajka Csingervölgyben lehet belépési és pihenőpont. 
  • Bakonynána bel- és külterületén is megvalósulhatnak fejlesztések, függőhídépítés és gázló kialakítása szerepel a tervekben, továbbá információs pont, bemutatóház létrehozása. Tudni kell, hogy a turisták igazi kedvencének számít a falu közelében a Gaja szurdoka, a vízesés, a Római-fürdő, amely arról kapta a nevét, hogy a hagyomány szerint fürdőhelynek használták a római korban.
  • Cseszneken kerékpáros pihenő és parkoló lehet.
  • Dudaron tanösvényt alakítanának ki. 
  • Nagyesztergáron a Gaja forrásánál tanösvényt és pihenőhelyet.
  • Olaszfaluban kerékpáros pihenőt.
  • Pápateszéren belépési pontot és tanösvény,
  • Tésen belépési és pihenőpont,

és ez csak a lista egy része.

A projekt az Európai Unió (Európai Regionális Fejlesztési Alap) társfinanszírozásával és hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg.

  • A megvalósítási időszak kezdete: 2025. szeptember 1.
  • A kivitelezés befejezésének tervezett napja: 2028. augusztus 31.

 

