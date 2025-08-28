Függőhíd épülhet a Gaja szurdokában, és más túrázómágneseket is terveznek a Bakonyba

Az Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben című projekt 1,8 milliárd forintos támogatást nyert el, a Veszprém Vármegyei Önkormányzat valósíthatja meg több konzorciumi partnerrel együtt. Erről a vármegyeszékhely adott tájékoztatást internetes felületén. Ebből kiderült, hogy a területen már korábban kialakítottak gyalogos és kerékpáros pihenőhelyeket, esőbeállókat, ám „ezek rendszerbe kapcsolása nem történt meg".

A térképen az FP rövidítés jelzi a fejlesztési pontokat, jól látható a Győr–Balatonfüred kerékpáros út, az Országos Kéktúra Bakony-térséget érintő szakasza és a Camino Benedictus zarándokút. A lila színnel jelölt útvonalak a már korábban kijelölt kerékpáros útvonalak.

Forrás: veszprem.hu, projektszervezők

A meglévő kijelölt túraútvonalakra, tanösvényekre, emlékutakra és erdészeti utakra alapozva és a keresleti oldal igényeire fókuszálva létre kell hozni egy olyan hálózatot, mely nem egyszerűen az áthaladást biztosítja a Bakonyon, hanem tudatosan vezeti a látogatót a természeti és a kulturális értékek között. Ennek következtében a Bakony-térség települései is képesek lesznek profitálni abból a turistatömegből, mely felkeresi a vidéket

– ezt a megfogalmazást is tartalmazza a projektismertetés.

A következő településeken valósulhatnak meg a tervek szerint beruházások:

Ajka,

Bakonynána,

Csesznek

Dudar,

Herend,

Magyarpolány,

Nagyesztergár,

Olaszfalu,

Pápateszér,

Tés,

Ugod-Huszárokelőpuszta,

Úrkút,

Veszprém.

Szerepel a tervekben például kerékpártámasz elhelyezése is, továbbá ahol ennek a feltételei megvannak, e-bike töltőről is gondoskodnak.

Bakonyi beléptetőpontok

Ugod-Huszárokelőpuszta a Bakony egyik kapuja, és a projekt egyik célja korszerű belépőpontok kialakítása a Bakonyba érkező turistáknak. Az autóval érkezőknek parkolóhelyre lehet szükségük, a busszal utazóknak a biztonságos le- és felszállás a fontos és a buszparkolás megoldása.

A kerékpáros turistáknak jól jön a szerviz- és a töltőpont, minden túrázó örül az információs pontoknak és a pihenőhelyeknek, ahol mosdó is van. Ilyeneket alakítanának ki, ilyen fejlesztések szerepelnek a tervekben, és tudatos marketingkommunikáció révén Bakony-márka megteremtése a cél.

A Római-fürdő szurdoka kedvelt célpontja a túrázóknak.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Például Ajka Csingervölgyben lehet belépési és pihenőpont.

Bakonynána bel- és külterületén is megvalósulhatnak fejlesztések, függőhídépítés és gázló kialakítása szerepel a tervekben, továbbá információs pont, bemutatóház létrehozása. Tudni kell, hogy a turisták igazi kedvencének számít a falu közelében a Gaja szurdoka, a vízesés, a Római-fürdő, amely arról kapta a nevét, hogy a hagyomány szerint fürdőhelynek használták a római korban.

Cseszneken kerékpáros pihenő és parkoló lehet.

kerékpáros pihenő és parkoló lehet. Dudaron tanösvényt alakítanának ki.

Nagyesztergáron a Gaja forrásánál tanösvényt és pihenőhelyet.

Olaszfaluban kerékpáros pihenőt.

Pápateszéren belépési pontot és tanösvény,

Tésen belépési és pihenőpont,

és ez csak a lista egy része.

A projekt az Európai Unió (Európai Regionális Fejlesztési Alap) társfinanszírozásával és hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg.