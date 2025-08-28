1 órája
Függőhíd épülhet a Gaja szurdokában, és más túrázómágneseket is terveznek a Bakonyba
A legnépszerűbb túraútvonalakat, a szinte túlzsúfolt turisztikai attrakciókat kevésbé ismertekkel, de nem kevésbé látványosakkal, élvezetesekkel kötnék össze. Így egy olyan hálózat jöhet létre a Bakonyban, amely az elkövetkező években újabb fejlesztésekkel egészülhet ki. A hároméves projekt keretében többek közt kerékpáros pihenőket, parkolókat alakítanak ki, és a Római-fürdő szurdoka közelébe függőhidat is terveznek. Nézzük a részleteket!
Az Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben című projekt 1,8 milliárd forintos támogatást nyert el, a Veszprém Vármegyei Önkormányzat valósíthatja meg több konzorciumi partnerrel együtt. Erről a vármegyeszékhely adott tájékoztatást internetes felületén. Ebből kiderült, hogy a területen már korábban kialakítottak gyalogos és kerékpáros pihenőhelyeket, esőbeállókat, ám „ezek rendszerbe kapcsolása nem történt meg".
A meglévő kijelölt túraútvonalakra, tanösvényekre, emlékutakra és erdészeti utakra alapozva és a keresleti oldal igényeire fókuszálva létre kell hozni egy olyan hálózatot, mely nem egyszerűen az áthaladást biztosítja a Bakonyon, hanem tudatosan vezeti a látogatót a természeti és a kulturális értékek között. Ennek következtében a Bakony-térség települései is képesek lesznek profitálni abból a turistatömegből, mely felkeresi a vidéket
– ezt a megfogalmazást is tartalmazza a projektismertetés.
A következő településeken valósulhatnak meg a tervek szerint beruházások:
- Ajka,
- Bakonynána,
- Csesznek
- Dudar,
- Herend,
- Magyarpolány,
- Nagyesztergár,
- Olaszfalu,
- Pápateszér,
- Tés,
- Ugod-Huszárokelőpuszta,
- Úrkút,
- Veszprém.
Szerepel a tervekben például kerékpártámasz elhelyezése is, továbbá ahol ennek a feltételei megvannak, e-bike töltőről is gondoskodnak.
Bakonyi beléptetőpontok
Ugod-Huszárokelőpuszta a Bakony egyik kapuja, és a projekt egyik célja korszerű belépőpontok kialakítása a Bakonyba érkező turistáknak. Az autóval érkezőknek parkolóhelyre lehet szükségük, a busszal utazóknak a biztonságos le- és felszállás a fontos és a buszparkolás megoldása.
A kerékpáros turistáknak jól jön a szerviz- és a töltőpont, minden túrázó örül az információs pontoknak és a pihenőhelyeknek, ahol mosdó is van. Ilyeneket alakítanának ki, ilyen fejlesztések szerepelnek a tervekben, és tudatos marketingkommunikáció révén Bakony-márka megteremtése a cél.
- Például Ajka Csingervölgyben lehet belépési és pihenőpont.
- Bakonynána bel- és külterületén is megvalósulhatnak fejlesztések, függőhídépítés és gázló kialakítása szerepel a tervekben, továbbá információs pont, bemutatóház létrehozása. Tudni kell, hogy a turisták igazi kedvencének számít a falu közelében a Gaja szurdoka, a vízesés, a Római-fürdő, amely arról kapta a nevét, hogy a hagyomány szerint fürdőhelynek használták a római korban.
- Cseszneken kerékpáros pihenő és parkoló lehet.
- Dudaron tanösvényt alakítanának ki.
- Nagyesztergáron a Gaja forrásánál tanösvényt és pihenőhelyet.
- Olaszfaluban kerékpáros pihenőt.
- Pápateszéren belépési pontot és tanösvény,
- Tésen belépési és pihenőpont,
és ez csak a lista egy része.
A projekt az Európai Unió (Európai Regionális Fejlesztési Alap) társfinanszírozásával és hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg.
- A megvalósítási időszak kezdete: 2025. szeptember 1.
- A kivitelezés befejezésének tervezett napja: 2028. augusztus 31.
