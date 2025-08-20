2 órája
A Balaton északi partjának fejlesztései 2035-ig: kiemelt projektek és hatások
A kormány építési beruházási programja részletesen tartalmazza a tervezett projekteket, amelyek a közlekedéstől kezdve az oktatáson át a turizmusig terjednek. A Balaton északi partja jelentős építési fejlesztéseken megy keresztül 2035-ig.
A Balaton északi partjának fejlesztései
A kormány 2035-ig szóló állami építési beruházási programja számos fejlesztést tartalmaz a Balaton északi partján. Ezek a projektek a közlekedési infrastruktúra, az oktatás, a közszolgáltatások és a turizmus területén egyaránt jelentős előrelépést ígérnek.
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése kiemelt szerepet kap a programban. A 71-es számú főút balatonfüredi, északi csomópontjának fejlesztése mellett a vasúti infrastruktúra korszerűsítése is szerepel, amely a Balaton térségében több állomást és megállóhelyet érint. Ezenkívül a Budapest–Balaton kerékpárút kiegészítő fejlesztése is tervben van, amely a gyúrói szakaszt érinti.
Oktatási fejlesztések
Az oktatás területén is számos fejlesztés valósul meg. Balatonalmádiban a Vörösberényi és a Györgyi Dénes Általános Iskola tantermeinek bővítése történik meg, míg Balatonfűzfőn a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde új épületének megépítése szerepel a programban.
Közszolgáltatások és közlekedés
A közszolgáltatások területén Balatonlellén új mentőállomás építése, Balatonfűzfő-Gyártelep településrész vízellátásának rekonstrukciója és a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal épületeinek átalakítása szerepelnek. Ezenkívül a Tihany és Balatonfűzfő közötti EuroVelo 14 kerékpárút fejlesztése is tervben van.
Turizmus és infrastruktúra
A turizmus területén a Balatonalmádi Vitorlás Klubház és kapcsolódó vízi infrastruktúra fejlesztése, a Balatonfüredi Kemping fejlesztésének II. üteme, valamint a balatonkenesei Vak Bottyán Strand és kiszolgáló létesítményeinek felújítása szerepelnek. Ezen kívül a keszthelyi Balaton-part városfejlesztési komplex programja és a Festetics-kastély parkjának fejlesztése is a tervek között szerepel.
A fejlesztések hatása
A tervezett fejlesztések potenciálisan jelentős hatással lehetnek a Balaton északi partjának gazdasági és társadalmi életére. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése javíthatja a térség elérhetőségét, míg az oktatási és közszolgáltatási beruházások hozzájárulhatnak a lakosság életminőségének javításához. A turizmus területén tervezett fejlesztések pedig növelhetik a térség vonzerejét.
A Balaton ne csak üdülőhely, hanem élhető lakóhely is legyen!