A Balaton északi partjának fejlesztései 2035-ig: kiemelt projektek és hatások

A Balaton északi partja jelentős építési fejlesztéseken megy keresztül 2035-ig. A kormány építési beruházási programja részletesen tartalmazza a tervezett projekteket, amelyek a közlekedéstől kezdve az oktatáson át a turizmusig terjednek – írja a hirbalaton.

A Balaton északi partjának fejlesztései közé tartozik a vasúti infrastruktúra korszerűsítése is.

Forrás: magyarepitok.hu

A Balaton északi partjának fejlesztései

A kormány 2035-ig szóló állami építési beruházási programja számos fejlesztést tartalmaz a Balaton északi partján. Ezek a projektek a közlekedési infrastruktúra, az oktatás, a közszolgáltatások és a turizmus területén egyaránt jelentős előrelépést ígérnek.

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése kiemelt szerepet kap a programban. A 71-es számú főút balatonfüredi, északi csomópontjának fejlesztése mellett a vasúti infrastruktúra korszerűsítése is szerepel, amely a Balaton térségében több állomást és megállóhelyet érint. Ezenkívül a Budapest–Balaton kerékpárút kiegészítő fejlesztése is tervben van, amely a gyúrói szakaszt érinti.

Oktatási fejlesztések

Az oktatás területén is számos fejlesztés valósul meg. Balatonalmádiban a Vörösberényi és a Györgyi Dénes Általános Iskola tantermeinek bővítése történik meg, míg Balatonfűzfőn a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde új épületének megépítése szerepel a programban.

Közszolgáltatások és közlekedés

A közszolgáltatások területén Balatonlellén új mentőállomás építése, Balatonfűzfő-Gyártelep településrész vízellátásának rekonstrukciója és a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal épületeinek átalakítása szerepelnek. Ezenkívül a Tihany és Balatonfűzfő közötti EuroVelo 14 kerékpárút fejlesztése is tervben van.

Turizmus és infrastruktúra

A turizmus területén a Balatonalmádi Vitorlás Klubház és kapcsolódó vízi infrastruktúra fejlesztése, a Balatonfüredi Kemping fejlesztésének II. üteme, valamint a balatonkenesei Vak Bottyán Strand és kiszolgáló létesítményeinek felújítása szerepelnek. Ezen kívül a keszthelyi Balaton-part városfejlesztési komplex programja és a Festetics-kastély parkjának fejlesztése is a tervek között szerepel.