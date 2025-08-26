Eladó a Tisza egyik rejtett kincse – ilyen birtokra ritkán van esély (galéria)

Eladó holtág: Luxusvillák és falusi porták mellett most egy egészen különleges ajánlat is megjelent a Csongrád-Csanád vármegyei ingatlanpiacon: eladóvá vált a csongrádi Búzás-holtág, amely nemcsak egyedülálló vízparti birtok, hanem Magyarország egyetlen magántulajdonban lévő tiszai holtága is. A természetkedvelők és befektetők számára is különösen csábító lehet a lehetőség, hiszen a 26 hektáros vízfelülethez egy 70 négyzetméteres tanya, 3000 négyzetméteres udvar és egy félhektárnyi erdős terület is tartozik – írja a delmagyar.hu.

Eladó holtág: 26 hektár magán tulajdon, tanyával

Forrás: otthoncentrum.hu

A helyszín valódi paradicsom azoknak, akik zavartalanul élveznék a Tisza közelségét, hiszen a holtág vízszintjét nem szabályozzák mesterségesen, kizárólag a természet alakítja. A környék különleges madárvilágnak ad otthont, a terület pedig a Natura 2000 hálózat része, vagyis fokozottan védett ökoszisztéma. Az ára mindössze 105 millió forint.