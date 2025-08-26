1 órája
Eladó a Tisza egyik rejtett kincse – ilyen birtokra ritkán van esély (galéria)
Egy valódi természeti ritkaságot kínálnak eladásra: Magyarország egyetlen magántulajdonú tiszai holtága keresi új gazdáját. Aki ilyet birtokolhat, nem csupán ingatlant, hanem egy darabka Tiszát vásárol.
Eladó holtág: Luxusvillák és falusi porták mellett most egy egészen különleges ajánlat is megjelent a Csongrád-Csanád vármegyei ingatlanpiacon: eladóvá vált a csongrádi Búzás-holtág, amely nemcsak egyedülálló vízparti birtok, hanem Magyarország egyetlen magántulajdonban lévő tiszai holtága is. A természetkedvelők és befektetők számára is különösen csábító lehet a lehetőség, hiszen a 26 hektáros vízfelülethez egy 70 négyzetméteres tanya, 3000 négyzetméteres udvar és egy félhektárnyi erdős terület is tartozik – írja a delmagyar.hu.
Eladó holtág: 26 hektár magán tulajdon, tanyával
A helyszín valódi paradicsom azoknak, akik zavartalanul élveznék a Tisza közelségét, hiszen a holtág vízszintjét nem szabályozzák mesterségesen, kizárólag a természet alakítja. A környék különleges madárvilágnak ad otthont, a terület pedig a Natura 2000 hálózat része, vagyis fokozottan védett ökoszisztéma. Az ára mindössze 105 millió forint.
Eladó a Tisza egyik rejtett kincse, ilyen birtokra ritkán van esélyFotók: Otthoncentrum
A Búzás-holtág nem csupán egy vadregényes, vízparti tanya, hanem egy sokoldalúan hasznosítható birtok is: a „kivett terület” besorolásnak köszönhetően lakhatásra, rekreációra, de akár ökoturisztikai projektek elindítására is alkalmas. Aki ilyen telket vásárol, az nem csupán földet és épületet szerez, hanem egy szeletet abból a vadregényes világból, amihez fogható alig akad az országban.
