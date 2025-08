Ez Veszprém legdrágább ingatlana – mutatjuk, mit kapunk 420 millió forintért (galéria)

Ez elsőre talán soknak tűnhet, de ha közelebbről megnézzük, mit rejt ez az eladó ingatlan, az összeg már nem is annyira meglepő. Az épület története az 1920-as évekig nyúlik vissza, így már önmagában hordoz egyfajta patinás bájt. A tulajdonosok az elmúlt évtizedekben teljes körű felújítást és korszerűsítést végeztek, a ház kívül-belül megújult, sőt ráépítés is történt. A legutóbbi nagyobb fejlesztések 2023–2024-ben zajlottak le, amikor is modern klímafűtés, napelemes melegvíz-rendszer, és három kondenzációs gázkazán is beépítésre került.

A ház különlegessége azonban nemcsak a technológiai fejlettségében rejlik, hanem abban is, hogy 12 különálló lakóegységet alakítottak ki benne, amelyeket 100%-os kihasználtsággal lehet hasznosítani – jellemzően munkásszállásként. A hely akár 30 fő elszállásolására is alkalmas, és 6 gépkocsi számára parkolóhely is tartozik hozzá. A közművek lakásonként külön mérnek, így bérbeadásra vagy befektetésre is ideális.

Az ingatlan modern kamerarendszerrel, elektromos kapuval, és A+++ energiaosztályú besorolással rendelkezik. Ez a kombináció a régi és új találkozása: múltidéző épület a 21. század technológiájával, mely akár hosszú távon is önfenntartóvá válhat.

Akik nem csupán otthont, hanem üzleti lehetőséget keresnek Veszprémben, vagy egy többgenerációs család életterét képzelik el, itt akár egy teljes mikroközösségnek is otthont teremthetnek. És persze az sem elhanyagolható, hogy a királynék városában, a belvárostól sétatávolságra, egy ilyen adottságú ingatlan valóban ritkaságszámba megy.

420 millió forintért tehát nem csupán négy falat és néhány szobát kapunk, hanem egy komplett, előrelátóan felújított rendszert, amely egyszerre otthon, vállalkozás és befektetés.

