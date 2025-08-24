2 órája
Így néz ki egy közel 200 millió forintos lakás Alsóörsön
A Balaton északi partján az ingatlanárak továbbra is magasak. Egy nemrég átadott alsóörsi lakást közel 200 millió forintért hirdetnek.
Ha azt gondolnád, hogy a Balaton északi partján már minden elképesztő áron megy, nézd csak meg ezt a frissen átadott, alsóörsi lakást! A 2022-ben elkészült, kétlakásos társasház utcafronti eladó lakása 199,9 millió forintért kínálja a vevőnek a 81 m²-es életteret, ami négyzetméterre vetítve nagyjából 2,47 millió forint.
Az eladó lakás tágas és világos belső terekkel rendelkezik
Az ingatlan kétszintes, 81 m²-es, a földszinten tágas nappali–konyha–étkező, egy hálószoba, fürdőszoba és kamra található, mindehhez egy terasz is csatlakozik. A tetőtér két hálószobát és egy méretes fürdőszobát rejt, így akár családok számára is ideális lehet.
A lakás modern technológiával épült: 20 cm hőszigetelés, minimális rezsi, elektromos fűtőpanelek, kiegészítőként hűtő-fűtő klíma, meleg vízhez villanybojler, ablakoknál redőny és szúnyogháló.
A 264 m²-es kert öntözőrendszerrel gondozható, az udvarban térkövezett gépkocsibeálló kapott helyet, ami elektromos kapun keresztül közelíthető meg. A lakás újszerű állapota miatt felújítás nélkül azonnal birtokba vehető.
Bár az ár sokakat meglephet, a helyszín és az állapot ismeretében könnyen belátható, hogy a Balaton-felvidék továbbra is az egyik legkeresettebb és legdrágább régió az ingatlanpiacon. Alsóörs új építésű utcája tehát nem csak egy lakást nyújt, hanem egy olyan exkluzív lehetőséget, ami a balatoni életstílust kínálja – majdnem 200 millióért.