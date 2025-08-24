augusztus 24., vasárnap

Balatoni otthon

42 perce

Így néz ki egy közel 200 millió forintos lakás Alsóörsön

Címkék#élettér#Balaton-felvidék#alsóörsi#árak

A Balaton északi partján az ingatlanárak továbbra is magasak. Egy nemrég átadott alsóörsi lakást közel 200 millió forintért hirdetnek.

Veol.hu

Ha azt gondolnád, hogy a Balaton északi partján már minden elképesztő áron megy, nézd csak meg ezt a frissen átadott, alsóörsi lakást! A 2022-ben elkészült, kétlakásos társasház utcafronti eladó lakása 199,9 millió forintért kínálja a vevőnek a 81 m²-es életteret, ami négyzetméterre vetítve nagyjából 2,47 millió forint.

Ez az eladó lakás Alsóörsön minden modern igényt kielégít luxus szinten Fotó. ingatlanbazar.hu
Ez az eladó lakás Alsóörsön minden modern igényt kielégít luxus szinten 
Fotó. ingatlanbazar.hu

Az eladó lakás tágas és világos belső terekkel rendelkezik 

Az ingatlan kétszintes, 81 m²-es, a földszinten tágas nappali–konyha–étkező, egy hálószoba, fürdőszoba és kamra található, mindehhez egy terasz is csatlakozik. A tetőtér két hálószobát és egy méretes fürdőszobát rejt, így akár családok számára is ideális lehet.

A lakás modern technológiával épült: 20 cm hőszigetelés, minimális rezsi, elektromos fűtőpanelek, kiegészítőként hűtő-fűtő klíma, meleg vízhez villanybojler, ablakoknál redőny és szúnyogháló.

Fotó. ingatlanbazar.hu
Fotó: ingatlanbazar.hu

A 264 m²-es kert öntözőrendszerrel gondozható, az udvarban térkövezett gépkocsibeálló kapott helyet, ami elektromos kapun keresztül közelíthető meg. A lakás újszerű állapota miatt felújítás nélkül azonnal birtokba vehető.

Bár az ár sokakat meglephet, a helyszín és az állapot ismeretében könnyen belátható, hogy a Balaton-felvidék továbbra is az egyik legkeresettebb és legdrágább régió az ingatlanpiacon. Alsóörs új építésű utcája tehát nem csak egy lakást nyújt, hanem egy olyan exkluzív lehetőséget, ami a balatoni életstílust kínálja – majdnem 200 millióért.

Fotó. ingatlanbazar.hu
Fotó: ingatlanbazar.hu

 

 

