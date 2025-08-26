Megmutatjuk a veszprémi éttermet, ahol megsütik a tányért és a fagyit is (+ videó) 

Kellemes családias hangulatot, magyaros ízeket, izgalmas pizzafeltéteket és persze alájuk tésztát is ígér a Kádárta Vendéglő Veszprémben, a 82-es főút mellett. S ha már a tésztánál tartunk, séf ajánlata érdemes figyelmünkre, ugyanis tányért is tésztából süt, s rögtön fel is tálalja, ez látható az étterem videóján. Tulajdonképpen egy különleges fogásról van szó, a pizzakosárról, amibe friss saláta kerülhet és mellé ropogós, pikáns csirkeszárny.

Akár megpróbálhatják utánozni a háziasszonyok a tésztakosárkát megsütő szakácsot, de a gasztronómia mestereinek étlapja is csábító lehet, például az említett vendéglőben a sült fagylalt.

Nemrégiben egy új bakonyi burgerezőről írtunk és a környék pizzázóiról, s persze gasztronómiai fesztivál is várja az érdeklődőket ősz elején a Bakonyban. A Kádárta Vendéglőnek pedig a történetét is érdemes megismerni.

Még 1983-ban nyitotta meg kapuit, két testvér álmodta meg a privátbüfét.

Majd az egyre növekedő forgalom miatt építkezésbe kezdtek.

A környéken ezután Faházként ismerték a vendéglőt.

Majd újra építkezésbe fogtak a tulajdonosok és szolgáltatásbővítésbe.

A stílusában hagyományőrző éttermet modern technikai eszközökkel ellátott konyhával támogatták meg.

Nyolc szobás panziót nyitottak az étterem mellett.

Legutóbb 2020-ban kezdtek ismét építkezésbe a magasabb minőségű szolgáltatás érdekében.

A befogadóképességét növelték, előadótermet alakítottak ki.

A Kádárta Vendéglő Panzió ma már 2. generációs családi vállalkozás.

Pizzakosár és sült fagylalt is szerepel a veszprémi étterem étlapján, a séf ajánlatában.

