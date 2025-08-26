1 órája
Megmutatjuk a veszprémi éttermet, ahol megsütik a tányért és a fagyit is (+ videó)
Találtunk egy olyan helyet Veszprémben, ahol a tányért és a fagyit is megsütik. A különleges bakonyi burgerező és a lankákra kilátást nyújtó pizzázó mellett ez az étterem is érdemes a figyelemre. A séf ajánlata keltette fel érdeklődésünket, de a második generációs családi vállalkozás több mint négy évtizedes múltja és a büféből épített faház, majd a mostani, kerektoronnyal kiegészített komplexum története is izgalmas.
Kellemes családias hangulatot, magyaros ízeket, izgalmas pizzafeltéteket és persze alájuk tésztát is ígér a Kádárta Vendéglő Veszprémben, a 82-es főút mellett. S ha már a tésztánál tartunk, séf ajánlata érdemes figyelmünkre, ugyanis tányért is tésztából süt, s rögtön fel is tálalja, ez látható az étterem videóján. Tulajdonképpen egy különleges fogásról van szó, a pizzakosárról, amibe friss saláta kerülhet és mellé ropogós, pikáns csirkeszárny.
Akár megpróbálhatják utánozni a háziasszonyok a tésztakosárkát megsütő szakácsot, de a gasztronómia mestereinek étlapja is csábító lehet, például az említett vendéglőben a sült fagylalt.
Étterem a város szélén
Nemrégiben egy új bakonyi burgerezőről írtunk és a környék pizzázóiról, s persze gasztronómiai fesztivál is várja az érdeklődőket ősz elején a Bakonyban. A Kádárta Vendéglőnek pedig a történetét is érdemes megismerni.
- Még 1983-ban nyitotta meg kapuit, két testvér álmodta meg a privátbüfét.
- Majd az egyre növekedő forgalom miatt építkezésbe kezdtek.
- A környéken ezután Faházként ismerték a vendéglőt.
- Majd újra építkezésbe fogtak a tulajdonosok és szolgáltatásbővítésbe.
- A stílusában hagyományőrző éttermet modern technikai eszközökkel ellátott konyhával támogatták meg.
- Nyolc szobás panziót nyitottak az étterem mellett.
- Legutóbb 2020-ban kezdtek ismét építkezésbe a magasabb minőségű szolgáltatás érdekében.
- A befogadóképességét növelték, előadótermet alakítottak ki.
- A Kádárta Vendéglő Panzió ma már 2. generációs családi vállalkozás.
Nyitóképünk a Kádárta Vendéglő fotója.
Kvíz – Felismered a 7 legendás színészt a nyaralós hangulatú fotókon?